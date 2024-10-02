Advertisement

رياضة

لأول مرة.. "توني كروس" يكشف سبب اعتزاله كرة القدم

Lebanon 24
02-10-2024 | 07:22
A-
A+
Doc-P-1255836-638634758901421270.jpeg
Doc-P-1255836-638634758901421270.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف النجم الألماني توني كروس ولأول مرة السبب الرئيسي في قرار اعتزاله كرة القدم رغم تألقه الكبير واستمرار عطائه المميز حتى اللحظة الأخيرة مع الكرة.

وانتهت مسيرة توني كروس نجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب الألماني في ملاعب كرة القدم رسميا بعد وداع بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".
Advertisement

وكان كروس قد أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب الألماني في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وقال توني كروس في تصريحات عن أسباب اعتزاله كرة القدم: "كنت دائما ما أرغب في إنهاء مسيرتي مع كرة القدم في أعلى مستوى ممكن لقد لعبت من العديد من اللاعبين الكبار، ولكن القليل منهم نجح فيما أرغب فيه".

وأضاف: "لقد أرهقني السفر المستمر والابتعاد عن عائلتي لسنوات ربما بعد 5 سنوات سأقول بأن قراري كان مبكرا بعض الشيء ولكنني أشعر في حالة جيدة".

وأوضح: "في آب الماضي ذهبت في إجازة لأول مرة في حياتي، والآن عندما أخذ أطفالي للمدرسة، أقود سيارتي في تجاه المنزل وليس التدريب".

ويعتبر توني كروس من بين أساطير ريال مدريد بفضل سجله الحافل (5) دوري أبطال أوروبا ،(5) كأس العالم للأندية، (4) كأس السوبر الأوروبي ، (4)مرات الدوري الإسباني ،(4) كأس السوبر الإسباني. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:22 | 2024-10-02
08:42 | 2024-10-02
03:14 | 2024-10-02
01:19 | 2024-10-02
23:00 | 2024-10-01
16:18 | 2024-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24