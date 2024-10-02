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رياضة
لأول مرة.. "توني كروس" يكشف سبب اعتزاله كرة القدم
Lebanon 24
02-10-2024
|
07:22
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كشف النجم الألماني توني كروس ولأول مرة السبب الرئيسي في قرار اعتزاله كرة القدم رغم تألقه الكبير واستمرار عطائه المميز حتى اللحظة الأخيرة مع الكرة.
وانتهت مسيرة توني كروس نجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب الألماني في ملاعب كرة القدم رسميا بعد وداع بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".
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وكان كروس قد أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب الألماني في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وقال توني كروس في تصريحات عن أسباب اعتزاله كرة القدم: "كنت دائما ما أرغب في إنهاء مسيرتي مع كرة القدم في أعلى مستوى ممكن لقد لعبت من العديد من اللاعبين الكبار، ولكن القليل منهم نجح فيما أرغب فيه".
وأضاف: "لقد أرهقني السفر المستمر والابتعاد عن عائلتي لسنوات ربما بعد 5 سنوات سأقول بأن قراري كان مبكرا بعض الشيء ولكنني أشعر في حالة جيدة".
وأوضح: "في آب الماضي ذهبت في إجازة لأول مرة في حياتي، والآن عندما أخذ أطفالي للمدرسة، أقود سيارتي في تجاه المنزل وليس التدريب".
ويعتبر توني كروس من بين أساطير ريال مدريد بفضل سجله الحافل (5) دوري أبطال أوروبا ،(5) كأس العالم للأندية، (4) كأس السوبر الأوروبي ، (4)مرات الدوري الإسباني ،(4) كأس السوبر الإسباني. (روسيا اليوم)
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