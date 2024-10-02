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رياضة

بعد حادث 2013.. أول ظهور علني لشوماخر

Lebanon 24
02-10-2024 | 09:22
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ظهر مايكل شوماخر أسطورة الفورمولا1 وبطل العالم سبع مرات للمرة الأولى أمام الجمهور منذ تعرضه لحادث التزلج الذي غير حياته في كانون الأول 2013.
 
ووفقا لصحيفة mirror البريطانية، حدث ذلك في فيلا عائلة الرياضي المنعزلة في مايوركا الإسبانية، حيث احتفلت ابنته جينا ماريا البالغة 27 عاما، بحفل زفافها من إيان بيثكي، السبت الماضي.
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وحضر هذا الحدث حوالي 100 شخص، وقام ضباط الأمن بمصادرة الهواتف المحمولة من جميع الضيوف.
 
وبعد أكثر من عقد من الصمت، هناك دلائل تشير إلى أن عائلة شوماخر قد تكون مستعدة أخيرا لرفع حجاب السرية المحيط به خلال الفترة المقبلة.
ويعتقد أن حفل الزفاف، الذي لم يستغرق سوى نصف ساعة، هو المرة الأولى التي يسمح فيها لمايكل بالتواجد في الأماكن العامة منذ تعرضه للحادث والتفاعل مع الأصدقاء وأفراد الأسرة، مما قد يشير إلى تخفيف نهج زوجته كورينا في عزله عن العالم الخارجي. (روسيا اليوم)
 
 

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