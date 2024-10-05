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رياضة
إصابة "سون" تحرم كوريا الجنوبية من قائدها في مباراتي التصفيات الآسيوية
Lebanon 24
05-10-2024
|
23:00
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يغيب قائد منتخب كوريا الجنوبية هيونغ-مين سون عن المباراتين المقبلتين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بسبب الإصابة في عضلة الفخذ الخلفية، حسب ما أعلن الاتحاد الكوري لكرة القدم يوم الجمعة.
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وقال الاتحاد الكوري إنّ الجهاز الفني للمنتخب قرر استبعاد سون من التشكيلة النهائية "لحماية صحة اللاعب" بعد أنّ تعرّض للإصابة خلال مباراة فريقه توتنهام الإنجليزي أمام قره باغ الأذربيجاني في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في 26 أيلول في لندن.
وغاب سون عن مواجهتي فريقه أمام مانشستر يونايتد في الدوري وفيرينتسفاروش المجري في المسابقة القارية.
واستُدعي لاعب وسط ماينز الألماني هيون-سيوك هونغ لتعويض سون.
وتلتقي كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة من التصفيات مضيفتها الأردن ضمن المجموعة الثانية يوم الخميس المقبل قبل أن تستضيف العراق في 15 الجاري في سيول ضمن الجولة الرابعة.
ويحتل منتخب "محاربي تايغوك" الذي يشارك بدون انقطاع في كأس العالم منذ العام 1986 المركز الثاني في المجموعة خلف الأردن بعد جولتين.
وكان مدرب المنتخب الكوري ميونغ-بو هونغ قد أشار لدى الإعلان عن تشكيلة المنتخب المؤلفة من 26 لاعبا الاثنين الى أنّ سون أبلغه أنه بدأ يشعر بتحسن، لكنه أضاف أن طاقم المنتخب الوطني سيواصل مراقبة حالة سون لمعرفة ما إذا كان جاهزا للمشاركة في الاستحقاق الدولي.
ويعتبر سون من أبرز اللاعبين في تاريخ كوريا الجنوبية، إذ يحتل المركز الثالث على قائمة أفضل هدّافيها بـ 49 هدفا والمركز الرابع بأكبر عدد من المباريات الدولية (129). (العربية)
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