Advertisement

رياضة

ليبرون وبروني جيمس.. أول أب وابن يتشاركان الملعب في NBA

Lebanon 24
07-10-2024 | 07:38
A-
A+
Doc-P-1258553-638639089805657018.png
Doc-P-1258553-638639089805657018.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كان ليبرون جيمس وابنه بروني بطلين للحظة تاريخية في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة عندما شاركا سويا لأول مرة في مباراة مع فريق لوس أنجليس ليكرز ضد فينيكس صنز، مساء الأحد.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها أب وابنه بفريق واحد في مباراة في الدوري الأميركي للمحترفين.
Advertisement

وشارك ليبرون لأول مرة في مباراة إعدادية للموسم حيث خسر فريقه بنتيجة 114-118 بينما شارك ابنه بروني في مباراة أخرى مع ليكرز، يوم الجمعة.

ويبلغ بروني من العمر "20 عاما" بينما يستعد والده ليبرون لموسمه الثاني والعشرين في الدوري الأميركي للمحترفين.

وسيحتفل ليبرون بعيد ميلاده الأربعين في ديسمبر، وسجل لفريق ليكرز 19 نقطة بينما أضاع نجله محاولة وحيدة.

وتبقى قائمة الثنائيات بين الأب والابن في الرياضات الأميركية قصيرة، حيث لعب كين جريفي وابنه لفريق سياتل مارينرز في لعبة البيسبول في أوائل التسعينيات من القرن الماضي.

كما تزامل جوردي هاو نجم هوكي الجليد مع نجليه مارتي ومارك بفريقي هيوستن إيروس وهارتفورد ويلرز في أواخر السبعينيات من القرن الماضي. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:49 | 2024-10-07
03:21 | 2024-10-07
01:30 | 2024-10-07
00:44 | 2024-10-07
23:31 | 2024-10-06
23:00 | 2024-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24