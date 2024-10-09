لامين جمال يظهر بساعة باهظة الثمن.. كم يبلغ سعرها؟ (صورة)

ظهر نجم فريق برشلونة والمنتخب الإسباني لامين جمال، مرتديا ساعة باهظة الثمن خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء للحديث عن الفترة بين التتويج بكأس أمم أوروبا "يورو 2024" والفترة الحالية.

وأكد لامين "يامال" جمال، المنحدر من أصول مغربية، خلال المؤتمر أنه يتعامل مع الشهرة بصورة جيدة ويستمتع بها كلاعب كرة قدم يحب ما يعمل، وظهر بساعة نفيسة.



وكشفت عدة مصادر عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، مثل صفحة "لامين يامال إكسترا" و"عصر هانز فليك"، أن قيمة ساعة يامال تبلغ 37 ألف جنيه استرليني. أي ما يعادل 40 ألف يورو.

لامين يامال يرتدي ساعة "رولكس جي إم تي ماستر" سعرها بالسوق حوالي 37 ألف إلى 40 ألف جنيه إسترليني. pic.twitter.com/pqCnYiBY04 — فرانك (@7Fmjd) October 8, 2024 Advertisement



ويفوق هذا المبلغ راتب النجم الإسباني الصاعد الأسبوعي الذي يبلغ 32 ألف يورو وفقا لصحيفة "آس"، ويصل إلى نحو ثلث راتبه الشهري المقدر بنحو 128 ألف يورو، علما بأن الساعة من صناعة شركة "رولكس" السويسرية الشهيرة، وهي من فئة "GMT Master". ويفوق هذا المبلغ راتب النجم الإسباني الصاعد الأسبوعي الذي يبلغ 32 ألف يورو وفقا لصحيفة "آس"، ويصل إلى نحو ثلث راتبه الشهري المقدر بنحو 128 ألف يورو، علما بأن الساعة من صناعة شركة "رولكس" السويسرية الشهيرة، وهي من فئة "GMT Master".



وخطف لامين جمال، منذ تصعيده للفريق الأول لبرشلونة في نيسان 2023، الأضواء كأحد أهم المواهب الشابة في العالم، فقد بلغت القيمة السوقية للاعب، البالغ من العمر 17 عاما، نحو 120 مليون يورو، ودخل قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" عن عام 2024.



وأحرز لامين جمال 11 هدفا مع برشلونة في الموسم الحالي، وصنع 5 أهداف أخرى، في كل البطولات، وساهم في تتويج إسبانيا بلقب بطل كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024"، وحصل على جائزة أفضل لاعب صاعد في البطولة. (روسيا اليوم)