Advertisement

رياضة

لامين جمال يظهر بساعة باهظة الثمن.. كم يبلغ سعرها؟ (صورة)

Lebanon 24
09-10-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1259798-638641154407634601.jpg
Doc-P-1259798-638641154407634601.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ظهر نجم فريق برشلونة والمنتخب الإسباني لامين جمال، مرتديا ساعة باهظة الثمن خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء للحديث عن الفترة بين التتويج بكأس أمم أوروبا "يورو 2024" والفترة الحالية.
وأكد لامين "يامال" جمال، المنحدر من أصول مغربية، خلال المؤتمر أنه يتعامل مع الشهرة بصورة جيدة ويستمتع بها كلاعب كرة قدم يحب ما يعمل، وظهر بساعة نفيسة.

وكشفت عدة مصادر عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، مثل صفحة "لامين يامال إكسترا" و"عصر هانز فليك"، أن قيمة ساعة يامال تبلغ 37 ألف جنيه استرليني. أي ما يعادل 40 ألف يورو.
 
Advertisement


ويفوق هذا المبلغ راتب النجم الإسباني الصاعد الأسبوعي الذي يبلغ 32 ألف يورو وفقا لصحيفة "آس"، ويصل إلى نحو ثلث راتبه الشهري المقدر بنحو 128 ألف يورو، علما بأن الساعة من صناعة شركة "رولكس" السويسرية الشهيرة، وهي من فئة "GMT Master".

وخطف لامين جمال، منذ تصعيده للفريق الأول لبرشلونة في نيسان 2023، الأضواء كأحد أهم المواهب الشابة في العالم، فقد بلغت القيمة السوقية للاعب، البالغ من العمر 17 عاما، نحو 120 مليون يورو، ودخل قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" عن عام 2024.

وأحرز لامين جمال 11 هدفا مع برشلونة في الموسم الحالي، وصنع 5 أهداف أخرى، في كل البطولات، وساهم في تتويج إسبانيا بلقب بطل كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024"، وحصل على جائزة أفضل لاعب صاعد في البطولة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:11 | 2024-10-10
16:00 | 2024-10-09
14:07 | 2024-10-09
09:07 | 2024-10-09
08:41 | 2024-10-09
07:54 | 2024-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24