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رياضة

طلب إيراني رفضه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.. هذه قصته

Lebanon 24
10-10-2024 | 02:24
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رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب إيران بتغيير مباراتي ذهاب وإياب التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، أمام المنتخب القطري مطالباً إياها بتحديد دولة أخرى لاستضافة المباراة المقررة في الخامس عشر من الشهر الجاري.
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كما طالب الاتحاد الآسيوي فريق استقلال طهران باختيار ملعب في دولة أخرى ليكون مسرحاً لمواجهة فريق النصر في إطار المنافسة في دوري ابطال آسيا للنخبة.

وكذا الأمر فيما يخص فريق تراكتور سازي الذي سیواجه فريق روشن الطاجيكي في دوري ابطال آسيا الثاني. فقد تلقى رسالة بضرورة تحديد ملعب في دولة ثالثة ليحتضن هذه المواجهة. (بي إن سبورتس)
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