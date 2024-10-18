هذا مصير كريستيانو رونالدو مع النصر

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اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من نهاية عقده مع فريقه النصر، حيث تم الكشف عن الأمر الذي يدفعه لهذا الأمر خلال الفترة المقبلة.وينتهي عقد رونالدو بنهاية الموسم الحالي، حيث يدخل الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر بداية من شهر كانون الثاني المقبل.وقال فيلكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" خلال حديثه مع برنامج "دورينا غير": "حسب مصادري فإن رونالدو سعيد بالتواجد في النصر، ولديه حياة سعيدة بالسعودية مع عائلته وأولاده، وهو الواجهة لهذا الفريق".وكشف دياز عن هدف كريستيانو خلال الفترة المقبلة، حيث قال: "رونالدو يُريد الوصول إلى 1000 هدف في مسيرته الكروية وهذا ما يحاول أن يفعله مع النصر".واختتم فيلكس تصريحاته قائلًا: "رونالدو يُريد الفوز بكل الطرق بلقب مع النصر، ويستهدف تحقيق بطولة مع الفريق وهو ما يدفعه للتجديد". (جول)