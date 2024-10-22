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رياضة
انتقادات لاذعة تطال رياض محرز
Lebanon 24
22-10-2024
|
07:07
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واصل الإعلامي السعودي خالد الشنيف انتقاداته للنجم الجزائري رياض محرز جناح النادي الأهلي عقب مباراة الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة التي جمعت الأهلي السعودي والريان القطري.
وحقق الأهلي بداية مثالية في المسابقة الآسيوية بفوزه الثالث تواليا في أول 3 جولات والذي جاء على حساب الريان القطري بهدفين مقابل هدف.
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ولم يسلم النجم الجزائري للأهلي رياض محرز من الانتقادات إذ تناول برنامج "دورينا غير" على القناة السعودية الأولى مساء أمس الاثنين مستوى اللاعب وجاهزيته الفنية والبدنية ومكانه في تشكيلة الأهلي.
وقال خالد الشنيف مقدم برنامج "دورينا غير" إن رياض محرز لعب المباراة وهو واقف في هذا الوضع الذي يمر به من الصعب جدا أن يلعب أساسيا في المباريات المقبلة".
وأضاف الشنيف: "وزن رياض محرز زائد 3 أو 4 كيلوغرامات بهذا الوزن وهذه الجاهزية الغائبة تماما لن يكون له مكان إلا على الدكة، كأنه في مباراة اعتزال اللاعب طالع نازل دون أن يقدم شيئا".
وواجه رياض محرز انتقادات لاذعة خلال الموسم الحالي مع الأهلي كما أنه فقد مكانه أساسيا مع المنتخب الجزائري تحت قيادة البوسني فلاديمير بتكوفيتش.
(روسيا اليوم)
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