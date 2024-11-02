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رياضة
عن رحيل صلاح.. هذا ما قاله مدرب ليفربول
Lebanon 24
02-11-2024
|
05:00
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أعلن أرني سلوت مدرب فريق ليفربول أنه غير قلق بشأن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك والإنكليزي ترينت ألكسندر أرنولد.
ومن المقرر أن تنتهي عقود اللاعبين الثلاثة بنهاية الموسم الجاري ومن المؤكد أن يترك رحيل أي منهم فراغا كبيرا في تشكيلة ليفربول.
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وقال فان دايك، 33 عاما، إنه يجري محادثات مع مسؤولي النادي لكنه لا يزال غير متأكد بشأن الفريق الذي سيلعب في صفوفه الموسم المقبل بينما ربطت التكهنات كل من ألكسندر أرنولد، 26 عاما، وصلاح، 32 عاما، بالرحيل عن أسوار ملعب "أنفيلد".
وسيكون اللاعبون أحراراً في الدخول في مفاوضات مع أندية أخرى اعتبارا من بداية العام الجديد لكن سلوت ليس قلقا بشأن الموقف في الوقت الحالي حيث ساهم الثلاثي في بداية رائعة للموسم الحالي للفريق.
وأوضح سلوت أمس الجمعة "بالنسبة لي ربما يصبح وضع العقود مشكلة إذا لم يقدم اللاعبون الأداء الجيد الذي يقدمونه في الوقت الحالي، ولكن بالطبع في حال لم يقدموا أداء جيدا لا يمكن ربطه بسبب معضلة عقودهم.
وأضاف: في الوقت الحالي جميع اللاعبين الثلاثة في مستوى جيد وكل منهم يؤدي بشكل رائع حقًا وهناك مناقشات جارية، كما قال فيرجيل، مع الأشخاص الذين يتعين عليه التحدث معهم، وهذا ليس أنا كما تعلمون. إنني أتحدث معه عن أمور أخرى.(العربية)
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