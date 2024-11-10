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رياضة
قبل لقاء سوسيداد الليلة.. 7 غيابات قاتلة لبرشلونة
Lebanon 24
10-11-2024
|
14:00
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أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق لمواجهة ريال سوسيداد، المقررة اليوم الأحد، على ملعب "أنويتا"، في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.
ويدخل برشلونة مباراة اليوم في صدارة ترتيب الليجا برصيد 33 نقطة، متفوقا ب6 نقاط على الوصيف ريال مدريد.
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بينما ريال سوسيداد يأتي في المركز الـ11 برصيد 15 نقطة.
وشهدت قائمة البارسا غياب السباعي: رونالد أراوخو ومارك بيرنال وأندرياس كريستينسن وفيران توريس وتير شتيجن وإريك جارسيا وهيكتور فورت للإصابة.
وقال برشلونة، في بيان طبي، إن هيكتور فورت عانى من بعض الانزعاج في منطقة الظهر، سيغيب على إثره.
وفيما يلي قائمة برشلونة كاملة:
كوبارسي - بالدي - مارتينيز - جافي - بيدري - ليفاندوفسكي - فاتي - رافينيا - بينيا - توري - فيرمين لوبيز - كاسادو - فيكتور - يامال - داني أولمو - فرينكي دي يونج - كوندي - تشيزني - أسترالاجا - جيرارد مارتن - دومينيغيز. (كووورة)
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