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رياضة
الفيفا يعلن موعد قرعة كأس العالم للأندية
Lebanon 24
11-11-2024
|
23:00
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة للعبة (فيفا)، أمس الاثنين، أن قرعة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقررة في الولايات المتحدة صيف عام 2025، تسحب في الخامس من كانون الأول المقبل.
وستوزع الأندية على ثمانية مجموعات تضم كل مجموعة 4 أندية على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.
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وستشهد البطولة مشاركة أبرز الأندية الأوروبية يتقدمها ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.
وستمثل أميركا الجنوبية ستة فرق أبرزها بوكا جونيورز وريفر بلايت من الأرجنتين بالإضافة الى بطل كأس ليبرتادوريس بين ناديي أتلتيكو مينيرو وبوتافوغو البرازيليين في النهائي المقرر في 30 من الشهر الحالي في بوينس آيرس.
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