تعثر قُطبيّ أميركا الجنوبية.. سقطة مفاجئة للأرجنتين وليلة حزينة للبرازيل

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تعرض منتخبا البرازيل والأرجنتين، فجر الجمعة، لتعثر غير متوقع ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026. ففي مواجهة جمعت البرازيل بفنزويلا، أهدر فينيسيوس جونيور ركلة جزاء كانت كفيلة بتغيير النتيجة، ليكتفي الفريق بالتعادل بنتيجة 1-1.كان رافينيا قد منح التقدم للبرازيل، لكن في الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 60، أهدر فينيسيوس فرصة ذهبية عندما تصدى حارس فنزويلا لركلة جزائه، ليعود فينيسيوس ويسددها مجدداً ويهدرها مرة أخرى. بعدها، تمكن تيلاسكو سيغوفيا من معادلة النتيجة، ليخرج الفريقان بنقطة واحدة، مما يعقد موقف البرازيل في التصفيات.أما بطل العالم، المنتخب الأرجنتيني، فتعرض لهزيمة غير متوقعة، على يد الباراغواي، بنتيجة 1-2.وسجل للباراغواي، سنابريا (19) وألديرتي (47)، بينما سجل لمنتخب التانغو لاوتارو مارتينيز (11).وبالرغم من الهزيمة الثالثة للأرجنتين في التصفيات، إلا أن بطل العالم حافظ على صدارة التصفيات، مع تبقي 7 مباريات على النهاية. (سكاي نيوز)