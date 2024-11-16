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رياضة

بدت علامات الإرهاق عليه.. مايك تايسون يُهزم أمام جيك بول في نزال أسطوري

Lebanon 24
16-11-2024 | 08:50
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تمكن جيك بول، الشخصية المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي والذي تحول إلى ملاكم، من هزيمة بطل الوزن الثقيل الأسبق مايك تايسون، بقرار الحكام في نزالهما الاحترافي ليلة الجمعة في أرلينغتون بولاية تكساس الأميركية.
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وقاتل بول وتايسون أمام 72300 مشجع في ملعب "آيه تي أند تي"، موطن فريق دالاس كاوبويز، حيث سيطر بول على معظم القتال ضد تايسون ليصبح المقاتل السادس الذي يهزم بطل الوزن الثقيل الأسبق في مسيرته الاحترافية.

وكانت الجولات الافتتاحية متكافئة إلى حد ما، حيث تأقلم الملاكمان مع أساليب القتال لبعضهما البعض.

وخرج تايسون بقوة في الجولة الثالثة، ومع ذلك رد بول بعد عدة لحظات وحشر تايسون بعدة لكمات جيدة، وبدا أنه يهز بطل الوزن الثقيل الأسبق.

ولاحقا ظهرت علامات الإرهاق على تايسون (58 عاما) خلال المباراة، ليواصل بول (27 عاما) السيطرة على القتال من هناك، حيث قام بإسقاط مجموعاته من اللكمات مما تسبب في مشاكل لتايسون بعد 8 جولات.

وانتقد الكثيرون قرار مايك تايسون بخوض النزال وهو في سن 58 عاما، خوفا من الأضرار التي لحقت بصحته.

ومع ذلك، يقال إن تايسون سيحصل على 20 مليون دولار أميركي من القتال وجيك بول سيحصل على 40 مليون دولار أميركي. (سكاي نيوز)






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