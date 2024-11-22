ضربة قوية.. إصابة أحد أفراد أسرة رونالدو بحادث سير

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي خبر تعرض خاله لحادث مرور أصيب فيه بجروح.



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وتابع المصدر ذاته أن الدراجة النارية انقلبت وسقط خال رونالدو على الأرض ليتعرض لإصابات متفاوتة الخطورة لكن حالته لم يكن خطرة وفق ما أوردته "الصن". ووفقا للصحيفة فإن جورجي فيفيروس شقيق والدة أسطورة منتخب البرتغال نقل إلى أحد مستشفيات المملكة المتحدة بعد أن صدمته سيارة حينما كان يقود دراجته النارية في جزيرة "جيرسي" الواقعة بإنكلترا.وتابع المصدر ذاته أن الدراجة النارية انقلبت وسقط خال رونالدو على الأرض ليتعرض لإصابات متفاوتة الخطورة لكن حالته لم يكن خطرة وفق ما أوردته "الصن".

وقالت: "تم إنقاذه في النهاية من قبل عدد من المسعفين بعد وصول سيارة الدفاع المدني ونقله إلى مستشفى قريب. (روسيا اليوم)