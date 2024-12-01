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رياضة

"عرض ضخم" بانتظار محمد صلاح!

Lebanon 24
01-12-2024 | 09:45
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ينتظر النجم المصري محمد صلاح "عرض ضخم" من نادي إنتر ميامي الأميركي، بحسب ما كشف تقرير إعلامي.

وكشفت مصادر مطلعة، إن "إنتر ميامي هو أحد أحدث ناد أبدى اهتماما قويا بالتعاقد مع مهاجم ليفربول الإنجليزي"، وفقاً لموقع "CaughtOffside".
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وأضاف: "يبدو أن إنتر ميامي يكثف مساعيه للتعاقد مع صلاح في صفقة ستكون مثيرة للغاية بالنسبة لهم بعد التعاقد سابقا مع نجوم عالميين مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز"، مضيفةً أنّه "من المتوقع أن يتلقى نجم ليفربول عرضا ضخما من إنتر ميامي إذا انتهى به الأمر ليصبح لاعبا حرا في الصيف".

وتابع: "لا شك أن ليفربول سيقوم بكل ما في وسعه للاحتفاظ بصلاح"، حتى وإن كان اللاعب نفسه قد خرج مؤخرا ليقول علنا إنه يشعر بخيبة أمل بسبب عدم تلقيه عرضا من "الريدز". (سكاي نيوز)
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