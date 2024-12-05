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رياضة

رقم كبير جدًا.. الهلال ينتظر مبلغا فلكيا نظير المشاركة في مونديال الأندية 2025

Lebanon 24
05-12-2024 | 03:00
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 فجرت تقارير صحفية أميركية مفاجأة من العيار الثقيل، عن الجوائز التي سيحصل عليها كل نادي يشارك في بطولة مونديال الأندية 2025 ومن ضمنهم الهلال.

وقال موقع أنّ "كل فريق من الفرق الـ 32 التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، سيحصل على 50 مليون دولار بسبب المشاركة".
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وأكمل: "سيتم وضع مكافآت إضافية تعتمد على نتائج الفريق والمركز الذي يصل إليه".

وأضاف التقرير أن بطل البطولة سيحصل على 100 مليون دولار.

هذا بعيد تمامًا عن النسخة السابقة من البطولة، عندما حصل الفائزون على 5 ملايين دولار، والوصيف على 4 ملايين دولار،

مع 2.5 مليون دولار للمركز الثالث، و2 مليون دولار للرابع، و1.5 مليون دولار للخامس، ومليون دولار للسادس.

وتستضيف الولايات المتحدة النسخة الجديدة من المونديال بنظامها الجديد، بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة، خلال الفترة من 15 حزيران وحتى 13 تموز.

ومن المقرر أن يتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 8 مجموعات من 4 فرق، ليتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى دور الـ16 من البطولة، ومن ثم تقام الأدوار الإقصائية حتى النهائي.

ويقع الهلال في المستوى الثالث، برفقة الأهلي المصري والوداد المغربي، علمًا بأن إنتر ميامي الأميركي، مستضيف البطولة، تواجد في المستوى الأول. (شوووت)
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