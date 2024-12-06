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رياضة
رحيمي: البطولة تحتاج لتركيز مختلف
Lebanon 24
06-12-2024
|
06:44
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خطف نجم العين الإماراتي، المغربي سفيان رحيمي، الأنظار، مساء الخميس، بعدما نجح في توقع الفرق الثلاث، التي سيواجهها العين في كأس العالم للأندية 2025، رغم العدد الكبير للأندية، التي كانت مشاركة في القرعة، والتي بلغ عددها الإجمالي 32.
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وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2025 العين الإماراتي في المجموعة السابعة مع الوداد الرياضي المغربي ومانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.
وقبل إجراء القرعة بدقائق، قال رحيمي، البالغ من العمر 28 عاما، في دردشة إعلامية على قناة أبوظبي الرياضية، إنه يتوقع الوقوع في مجموعة تضم الوداد ومانشستر سيتي ويوفنتوس.
وعقب القرعة، قال الإعلامي الذي حاور رحيمي: "سفيان لم يكن طبيعيا.. كان نجم هذه الليلة، لأن توقعه كان صحيحا 100 في المئة".
وتعليقا على ذلك، ذكر رحيمي: "توقعت أثناء القرعة أننا سنقع مع مانشستر سيتي ويوفنتوس والوداد، وكانت هذه توقعات فقط".
وأضاف: "البطولة تحتاج لتركيز مختلف.. مجموعتنا قوية وسعداء أن نتواجد في هذا المحفل العالمي". (سكاي نيوز)
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