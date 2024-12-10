رابطة الحكام "تفصل" هذا الحكم.. ماذا فعل لمدرب ليفربول؟

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قررت رابطة الحكام الإنكليزية إقالة الحكم ديفيد كوت، حيث اعتبرت أن عمله كحكم بات "غير مقبول"، وذلك وسط تحقيقات عن سلوكياته.وقررت الرابطة إيقاف كوت جزئيا في 12 تشرين الثاني الماضي، بعد ظهوره في مقطع فيديو نشرته صحيفة "الصن" البريطانية، وهو يهاجم يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق بألفاظ نابية. ومنذ ذلك الحين، فتح الاتحاد الأوروبي "يويفا" تحقيقا حول كوت، وذلك بسبب ظهوره أيضاً في مقطع فيديو آخر نشرته "الصن"، وهو يتعاطى الكوكايين خلال تواجده في بطولة كأس أوروبا هذا العام.كما خضع كوت للتحقيق أيضا من الاتحاد الإنكليزي للعبة، وذلك بعد مزاعم حول نقاش له مع أحد المشجعين أخبره فيه أنه سيشهر البطاقة الصفراء في وجه لاعب بإحدى المباريات، ونفى كوت تلك المزاعم، وفقا لما نشرته صحيفة "الصن". (العربية)