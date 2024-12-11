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رياضة
بثلاثية.. أرسنال يقسو على موناكو
Lebanon 24
11-12-2024
|
23:33
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فاز أرسنال الإنكليزي على ضيفه موناكو الفرنسي 3-0 الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ودفع الإسباني ميكل أرتيتا مدرب "المدفعجية" باللاعب الشاب مايلز لويس-سكيلي أساسياً، ليصبح في سن الـ 18 عاما و76 يوماً أصغر لاعب يشارك أساسياً في المسابقة القارية الأم مع أرسنال منذ أليكس أوكسلايد-تشامبرلين (18 عاما و44 يوما) في أيلول 2011 أمام أولمبياكوس اليوناني، وفقا لـ "أوبتا" للاحصاءات.
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ولم يخسر أرسنال على أرضه في دوري الأبطال في مباراته السابعة، في حين لم يحقق موناكو الفائز على بولونيا 1-0 انتصارين متتاليين خارج الديار في المسابقة منذ موسم 2014-2015.
وسحق شتوتغارت الألماني ضيفه يونغ بويز السويسري 5-1، وفينورد الهولندي ضيفه سبارتا براغ التشيكي 4-2. (بي ان سبورتس)
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