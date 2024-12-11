بثلاثية.. أرسنال يقسو على موناكو

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فاز أرسنال الإنكليزي على ضيفه موناكو الفرنسي 3-0 الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.ودفع الإسباني ميكل أرتيتا مدرب "المدفعجية" باللاعب الشاب مايلز لويس-سكيلي أساسياً، ليصبح في سن الـ 18 عاما و76 يوماً أصغر لاعب يشارك أساسياً في المسابقة القارية الأم مع أرسنال منذ أليكس أوكسلايد-تشامبرلين (18 عاما و44 يوما) في أيلول 2011 أمام أولمبياكوس اليوناني، وفقا لـ "أوبتا" للاحصاءات.ولم يخسر أرسنال على أرضه في دوري الأبطال في مباراته السابعة، في حين لم يحقق موناكو الفائز على بولونيا 1-0 انتصارين متتاليين خارج الديار في المسابقة منذ موسم 2014-2015.وسحق شتوتغارت الألماني ضيفه يونغ بويز السويسري 5-1، وفينورد الهولندي ضيفه سبارتا براغ التشيكي 4-2. (بي ان سبورتس)