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رياضة
أزمة كبيرة.. ليفربول مُهدد بغياب صلاح عن 8 مباريات
Lebanon 24
20-12-2024
|
14:00
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سيواجه ليفربول الإنجليزي أزمة كبيرة في حال تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، الذي يقترب من دخول الفترة الحرة بدءا من كانون الثاني المقبل، تتمثل في احتمالية غيابه ثماني مباريات، بحسب ما كشفت تقارير صحافية.
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ويحاول ليفربول التوصل لاتفاق مع صلاح للبقاء ضمن صفوف النادي الإنجليزي، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.
وأفادت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية أن "ليفربول يتعين عليه التفكير في الموسم المقبل والمشكلة التي تنتظره في حال تجديد عقد صلاح، والتي تتمثل في إقامة كأس الأمم الإفريقية 2025 في منتصف الموسم مرة أخرى".
وأضاف التقرير أنّه "خلال نفس الفترة من هذا الموسم، سيخوض ليفربول ثماني مباريات، ست مباريات في الدوري الإنجليزي، وواحدة في كأس الرابطة وأخرى في كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما ستكون هناك مباراة في دوري أبطال أوروبا بعد أيام قليلة أيضًا".
وشهدت بطولة الأمم الإفريقية السابقة غياب صلاح عن خمس مباريات لفريقه ليفربول خلال البطولة بينما عانى من إصابة مع منتخب مصر قبل أن يعود لاستكمال علاجه في إنجلترا.
وبالنظر لتألق صلاح هذا الموسم، سيتوخى أرني سلوت الحذر وسيكون بحاجة إلى التخطيط المسبق لذهابه لمنتخب بلاده، خاصة أنه سيكون أكثر إرهاقًا من بعض زملائه في الفريق. (العربية)
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