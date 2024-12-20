Advertisement

رياضة

أزمة كبيرة.. ليفربول مُهدد بغياب صلاح عن 8 مباريات

Lebanon 24
20-12-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1295471-638703174925293473.png
Doc-P-1295471-638703174925293473.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سيواجه ليفربول الإنجليزي أزمة كبيرة في حال تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، الذي يقترب من دخول الفترة الحرة بدءا من كانون الثاني المقبل، تتمثل في احتمالية غيابه ثماني مباريات، بحسب ما كشفت تقارير صحافية.
Advertisement

ويحاول ليفربول التوصل لاتفاق مع صلاح للبقاء ضمن صفوف النادي الإنجليزي، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأفادت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية أن "ليفربول يتعين عليه التفكير في الموسم المقبل والمشكلة التي تنتظره في حال تجديد عقد صلاح، والتي تتمثل في إقامة كأس الأمم الإفريقية 2025 في منتصف الموسم مرة أخرى".

وأضاف التقرير أنّه "خلال نفس الفترة من هذا الموسم، سيخوض ليفربول ثماني مباريات، ست مباريات في الدوري الإنجليزي، وواحدة في كأس الرابطة وأخرى في كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما ستكون هناك مباراة في دوري أبطال أوروبا بعد أيام قليلة أيضًا".

وشهدت بطولة الأمم الإفريقية السابقة غياب صلاح عن خمس مباريات لفريقه ليفربول خلال البطولة بينما عانى من إصابة مع منتخب مصر قبل أن يعود لاستكمال علاجه في إنجلترا.

وبالنظر لتألق صلاح هذا الموسم، سيتوخى أرني سلوت الحذر وسيكون بحاجة إلى التخطيط المسبق لذهابه لمنتخب بلاده، خاصة أنه سيكون أكثر إرهاقًا من بعض زملائه في الفريق. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2024-12-20
10:07 | 2024-12-20
09:45 | 2024-12-20
08:00 | 2024-12-20
07:44 | 2024-12-20
03:00 | 2024-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24