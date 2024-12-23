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رياضة
هجوم "فرنسي" غريب على مبابي.. ما القصة؟
Lebanon 24
23-12-2024
|
10:00
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تعرض كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا لهجوم جديد من مغني الراب "بوبا"، وقد برر الأخير ذلك بأن الأول متنصل من أصوله الإفريقية بشكل كبير.
بوبا دائم الهجوم على مبابي حتى في أغاني الراب الخاصة به، وقد تواجد أخيرًا في بودكاست "CKO" وتحدث عن سر هذا العداء الذي يكنه للمهاجم الفرنسي، وقال: "كنت أتوقع منه أن يُصبح رمزًا وممثلًا لضواحي المدينة الفرنسية، لأشخاص مثلنا، هذا السبب الذي يجعلني ببساطة لا أحبه".
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تابع "كنت أتوقع كذلك أن يُمثل أصوله الإفريقية، كانت لدي توقعات كبيرة جدًا في هذا الجانب، لم يذهب إلى الجزائر أو الكاميرون، في أي عُمر ذهب هناك؟ ذهب والكاميرات من حوله. هذا غير مقبول أبدًا. لم يحتفل حتى بفوز الجزائر بكأس أمم إفريقيا. إنه لا يمثلنا أبدًا وأنا لا أحب شخصيته ولا أهتم به".
وينتمي مهاجم باريس سان جيرمان السابق، لعائلة من القارة السمراء، حيث والده كاميروني ووالدته جزائرية. (جول)
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