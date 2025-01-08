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رياضة
رونالدو يضع شرطًا أمام نجله للسير على خطاه.. ما هو؟
Lebanon 24
08-01-2025
|
00:24
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قام الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بـ"تقييم" نجله جونيور، الذي يلعب حاليًا في صفوف الفئات السنية لقلعة العالمي.
وقال رونالدو في حديث مع وكيله ريكاردو ريجوف، خلال فيلم وثائقي عن الدوري السعودي للمحترفين على "نتفليكس"، إن كريستيانو جونيور أطول وأقوى منه؛ عندما كان في نفس عمره "14 سنة".
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وأكد الأسطورة البرتغالية أن جونيور فتى جيد جدًا، ويتمتع بسلوك أكثر من رائع؛ على عكس باقي أبنائه الصغار؛ قائلًا: "معه لا توجد أي مشكلة أبدًا".
واعتبر كريستيانو رونالدو أن "الجوع" لتحقيق الإنجازات، هو ما سيُحدد إذا كان جونيور يستطيع السير على خطاه في عالم الساحرة المستديرة من عدمه؛ مشددًا على أن هذا الأمر أصعب شيء في كرة القدم. (جول)
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