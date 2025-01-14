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رياضة

ليفربول أمام "المواجهة الأصعب" بالدوري الإنكليزي الممتاز.. هل يتكرر الكابوس؟

Lebanon 24
14-01-2025 | 07:30
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يستعد ليفربول الإنكليزي لخوض "أصعب مواجهة" له في الدوري، على حد وصف المشجعين، أمام مفاجأة الدوري الإنكليزي الممتاز، نادي نوتنغهام فورست.

وتعيش جماهير ليفربول مخاوف كبيرة، قبل مواجهة نوتنغهام فورست مساء الثلاثاء، وذلك لأن النادي الأحمر كان الوحيد الذي نجح بهزيمة ليفربول بالدوري، هذا الموسم.
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وتكبد ليفربول خسارته الوحيدة في الدوري في أيلول الماضي، عندما انتصر فورست بنتيجة 1-0 على استاد أنفيلد، في "مفاجأة مدوية".

ومن بعدها، تألق نوتنغهام فورست بشكل لافت، وأصبح في المركز الثالث بالدوري، بفارق الأهداف خلف أرسنال، وبفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر.

ووصفت جماهير "الريدز" لقاء نوتنغهام فورست، بأنه "الأصعب في الدوري" حاليا، وذلك لأن الغريم يمتلك أفضل خط دفاع بالدوري، حيث لم يستقبل سوى 19 هدفا في 20 مواجهة، وكذلك لأن فورست هو الفريق الوحيد الذي استطاع الفوز على ليفربول تحت قيادة الهولندي أرنه سلوت في الدوري.

ويخشى ليفربول أن يتعرض "لخسارة مزدوجة" أمام فورست، مما سيعقد فرصه للحصول على لقب الدوري. (سكاي نيوز عربية) 
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