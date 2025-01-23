كرة اليد.. مصر تسقط على يد أيسلندا

Advertisement

تعرض منتخب مصر لخسارة أمام أيسلندا، الأربعاء، هي الأولى ضمن منافسات الدور الرئيسي في كأس العالم لكرة اليد المقامة في النرويج والدنمارك وكرواتيا.وحسم منتخب أيسلندا اللقاء لصالحه بنتيجة 27-24 ،علما أنه تفوق في الشوط الأول بفارق 4 أهداف بنتيجة 13-9.ويتبقى لمنتخب مصر مباراتان أمام سلوفينيا والرأس الأخضر في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي.وكان منتخب مصر تأهل لهذه المرحلة بعد تصدر المجموعة الثامنة بثلاثة انتصارات متتالية، أمام الأرجنتين والبحرين وكرواتيا.وتقام منافسات الدور الرئيسي بمشاركة 24 منتخبا احتلت المراكز الثلاثة الأولى في مجموعات الدور الأول، وتم تقسيمها إلى 4 مجموعات بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة، مع ترحيل نقاط كل فريق من الدور الأول.ويتأهل الأول والثاني من المجموعات الأربع بالدور الرئيسي لدور الثمانية في كأس العالم لكرة اليد. (سكاي نيوز)