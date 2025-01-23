بيلينغهام يعادل رقمًا لميسي

عادل اللاعب الإنكليزي جود بيلينغهام الرقم الذي حققه ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا عند بلوغه 21 عامًا، وذلك بعد تقديمه تمريرة حاسمة رائعة خلال فوز ريال مدريد 5-1 على لايبزيغ.

Advertisement

بيلينغهام وصل إلى 13 تمريرة حاسمة و11 هدفًا في البطولة، ليحقق 24 مساهمة تهديفية. هذا الرقم يعادل ما حققه ميسي في نفس العمر (17 هدفًا و7 تمريرات حاسمة). حاليًا، يتساوى بيلينغهام مع ميسي في المركز الثالث من حيث أكبر عدد من المساهمات التهديفية في دوري الأبطال بعمر 21 عامًا، ولا يزال أمامه الوقت لتحسين هذا الرقم قبل بلوغه 22 عامًا في حزيران المقبل. (ارم نيوز)