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رياضة

بيلينغهام يعادل رقمًا لميسي

Lebanon 24
23-01-2025 | 23:00
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عادل اللاعب الإنكليزي جود بيلينغهام الرقم الذي حققه ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا عند بلوغه 21 عامًا، وذلك بعد تقديمه تمريرة حاسمة رائعة خلال فوز ريال مدريد 5-1 على لايبزيغ.
 
 
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بيلينغهام وصل إلى 13 تمريرة حاسمة و11 هدفًا في البطولة، ليحقق 24 مساهمة تهديفية. هذا الرقم يعادل ما حققه ميسي في نفس العمر (17 هدفًا و7 تمريرات حاسمة). حاليًا، يتساوى بيلينغهام مع ميسي في المركز الثالث من حيث أكبر عدد من المساهمات التهديفية في دوري الأبطال بعمر 21 عامًا، ولا يزال أمامه الوقت لتحسين هذا الرقم قبل بلوغه 22 عامًا في حزيران المقبل. (ارم نيوز)
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