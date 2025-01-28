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رياضة

كم تكلفة أغلى هدف في تاريخ كرة القدم؟

Lebanon 24
28-01-2025 | 10:30
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دخل البرازيلي نيمار دا سيلفا التاريخ مرة أخرى، بعد الأولى عندما انتقل لاعب الهلال السعودي السابق من برشلونة إلى باريس سان جيرمان عام 2017، في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.
 
وأعلن نادي الهلال صباح اليوم الثلاثاء انفصاله عن نيمار دا سيلفا بالتراضي، ليطوي بذلك صفحة قصيرة ومثيرة للجدل في مسيرة البرازيلي مع "الزعيم"، إثر تعرضه لإصابة خطيرة بقطع في الرباط الصليبي بعد أسابيع قليلة من انضمامه، مما حال دون مشاركته بشكل منتظم مع الفريق.
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فقد انضم نيمار البالغ من العمر 32 عاما، إلى صفوف نادي الهلال في عام 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو.

ورغم قصر الفترة التي قضاها نيمار مع الفريق السعودي، فقد دخل التاريخ بهدف يعتبر الأغلى في تاريخ كرة القدم، وهو الوحيد له بقميص "الزعيم" وسجله في مرمى نادي نساجي الإيراني (3-0) في تشرين الأول 2023، بدوري أبطال آسيا، وكلف هذا الهدف خزينة الهلال 257 مليون يورو.
 
فقد دفع نادي الهلال 257 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي، موزعة بين 60 مليون يورو قيمة انتقاله من باريس سان جيرمان، و197 مليون يورو هي إجمالي ما تقاضاه اللاعب خلال فترة وجوده في النادي، مع أنباء أنه تخلى عن جزء من راتبه مقابل الرحيل في كانون الثاني.

وشارك نيمار في 7 مباريات فقط بواقع 428 دقيقة فقط، وكانت آخر مشاركة له مع النادي السعودي في تشرين الثاني 2023.

ويكون نيمار بذلك، قد تقاضى حوالي 600 ألف يورو عن كل دقيقة لعبها بقميص الهلال، ما يجعله واحدا من أكثر اللاعبين كلفة في التاريخ. (روسيا اليوم) 
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