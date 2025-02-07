Advertisement

رياضة

ما سبب موافقة مدرب مانشستر يونايتد على رحيل راشفورد؟

Lebanon 24
07-02-2025 | 10:55
A-
A+
Doc-P-1317194-638745478023073280.png
Doc-P-1317194-638745478023073280.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي روبن أموريم، أن السبب وراء موافقته على رحيل ماركوس راشفورد عن صفوف الفريق، يرجع لعدم قدرته على إقناع المهاجم الإنكليزي بالانسجام مع أساليبه.
 
وقال أموريم في تصريحات صحفية عشية المباراة التي ستجمع مانشستر يونايتد وليستر سيتي مساء اليوم الجمعة في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي: "لم أتمكن من أن أجعل ماركوس يرى الطريقة التي من المفترض أن تلعب بها كرة القدم وأن يتدرب بالطريقة التي أراها".

وتابع أموريم: "أحيانا يكون لديك لاعب يتأقلم بشكل جيد حقا مع أحد المدربين، لكن نفس اللاعب ربما يظهر بشكل مختلف مع مدرب آخر".

وفي رده على سؤال عما إذا كان راشفورد قد قال إنه لا يتفق مع أفكار أموريم بشأن كرة القدم، قال المدرب البرتغالي: "تعلمون مثلي، أن الأمر لا يحدث بهذه الطريقة".

وأضاف: "إنه أمر تشعر به كمدرب وكلاعب. أمر طبيعي تماما. لقد تكرر ذلك مع الكثير من المدربين. الشيء المهم هو أنني هنا أقول أن هذا كان قراري". (روسيا اليوم) 
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:00 | 2025-02-07
07:00 | 2025-02-07
04:30 | 2025-02-07
03:38 | 2025-02-07
02:00 | 2025-02-07
01:27 | 2025-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24