ما سبب موافقة مدرب مانشستر يونايتد على رحيل راشفورد؟

أكد مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي روبن أموريم، أن السبب وراء موافقته على رحيل ماركوس راشفورد عن صفوف الفريق، يرجع لعدم قدرته على إقناع المهاجم الإنكليزي بالانسجام مع أساليبه.

وقال أموريم في تصريحات صحفية عشية المباراة التي ستجمع مانشستر يونايتد وليستر سيتي مساء اليوم الجمعة في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي: "لم أتمكن من أن أجعل ماركوس يرى الطريقة التي من المفترض أن تلعب بها كرة القدم وأن يتدرب بالطريقة التي أراها".



وتابع أموريم: "أحيانا يكون لديك لاعب يتأقلم بشكل جيد حقا مع أحد المدربين، لكن نفس اللاعب ربما يظهر بشكل مختلف مع مدرب آخر".



وفي رده على سؤال عما إذا كان راشفورد قد قال إنه لا يتفق مع أفكار أموريم بشأن كرة القدم، قال المدرب البرتغالي: "تعلمون مثلي، أن الأمر لا يحدث بهذه الطريقة".



وأضاف: "إنه أمر تشعر به كمدرب وكلاعب. أمر طبيعي تماما. لقد تكرر ذلك مع الكثير من المدربين. الشيء المهم هو أنني هنا أقول أن هذا كان قراري". (روسيا اليوم)