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رياضة
هكذا علّقت الممثلة الإسبانية على تصريحات طليقها أشرف حكيمي
Lebanon 24
10-02-2025
|
15:00
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علقت الممثلة الإسبانية هبة عبوك على تصريحات زوجها السابق المغربي أشرف حكيمي مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، بشأن قرار انفصالهما.
وارتبط أشرف حكيمي بالممثلة الإسبانية قبل أن ينفصلا عقب اتهام اللاعب المغربي بالتورط في اغتصاب فتاة قبل عامين في العاصمة الفرنسية باريس.
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وأبدى حكيمي خلال مقابلة أجراها مؤخرا، أسفه لقرار الانفصال عن هبة عبوك مؤكدا أنه القرار الأصعب في حياته.
وحاصر الصحفيون هبة عبوك بالتساؤلات حول ردها على أشرف حكيمي وذلك أثناء ظهورها في مهرجان جوائز "غويا 2025" بمدينة غرناطة الإسبانية.
وقالت هبة عبوك في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "إنه والد أطفالي وليس لدي ما أقوله".
وأضافت: "لا أريد التحدث، لكن الحياة مليئة بالتقلبات والمنعطفات.. كما قلت هو والد أطفالي وعلاقتي به إيجابية للغاية، ولكن بالنسبة لأطفالي وأيضا بالنسبة للصحة النفسية للجميع.. من المهم إغلاق الأمور بشكل صحيح والأفضل ألا نعود مجددا للحياة سويا". (روسيا اليوم)
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