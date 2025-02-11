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منذ انطلاق موسم 2024-2025، تُعد مباراة "مانشستر سيتي" و"ريال مدريد" في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا واحدة من أكثر المواجهات المنتظرة، ليس فقط بسبب التنافس الشرس بين الفريقين، بل أيضًا بسبب الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها كل منهما. حينما يلتقي الفريقان مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، فإننا سنشهد صراعًا ليس فقط على التأهل، بل على الكبرياء، الطموحات، والتاريخ.يُعتبر "الملكي"، النادي الأكثر تتويجًا ببطولة "ذات الأذنين"، أحد الأندية التي لا يمكن تجاهل قوّته في البطولة. ولكن هذا الموسم، لم يكن كل شيء يسير كما هو مأمول. الإصابات ضربت صفوفه بقوّة، حيث يفتقد الفريق العديد من لاعبيه الأساسيين في الدفاع، مثل ميليتاو، كارفاخال، وروديغر، مما ترك ثغرات كبيرة في خط الدفاع، في وقتٍ يحتاج فيه الفريق إلى أقوى تشكيلاته لملاقاة أحد أعتى الأندية الأوروبية.في ظل هذه الغيابات، سيكون من الصعب على كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأبيض، أن يخطط لتحقيق نتيجة إيجابية، لكن مع ذلك، يظلّ "الميرينغي" يملك عناصر قادرة على قلب المعادلة، وعلى رأسهم، النجم فينيسيوس جونيور الذي عاد للتو من الإيقاف، إضافة إلى كيلان مبابي، ووجود بيلينغهام الذي يقدم مستويات مذهلة هذا الموسم.إيرلينغ هالاند، المهاجم النرويجي، أصبح أحد أهم لاعبي "مانشستر سيتي"، وأحد أبرز الأسماء في كرة القدم الحديثة. لكن رغم توهجه اللافت هذا الموسم، يواجه هالاند تحديًا خاصًا أمام "ريال مدريد". فبعد أربع مواجهات سابقة ضد الفريق الإسباني، فشل هالاند في تسجيل أي هدف، وهو ما يعتبر عقدة بالنسبة له. وعلى الرغم من تألقه في البريميرليغ ودوري الأبطال، إلا أن المواجهات المباشرة مع "الريال" كانت بمثابة الحظ العاثر له.ولكن مع الغيابات التي يعاني منها خط دفاع "ريال مدريد"، سيكون أمام هالاند فرصة ذهبية لتخطي هذه العقدة وتسجيل أول أهدافه الأوروبية في مرمى الفريق "الملكي". لا شكّ أن هذه المباراة تمثل له الفرصة المثالية لتوجيه رسالة قوية لكل من كان يشكك في قدراته.ورغم كل هذه التحديات، فإن "ريال مدريد" يواجه مشكلة إضافية وهي تراكم البطاقات الصفراء. فعدد من لاعبي الفريق، مثل بيلينغهام، مودريتش، وفينيسيوس جونيور، مهددون بالإيقاف في حال تلقيهم بطاقة صفراء أخرى. هذا الأمر قد يزيد من تعقيد الأمور أمام خصم قوي مثل "السيتي"، الذي يملك طموحات كبيرة هذا الموسم لتجاوز عقبة "ريال مدريد" والذهاب بعيدًا في البطولة.وتعتبر هذه المباراة مصيرية بالنسبة للفريقين. بالنسبة لـ"السيتي"، يُعد الفوز على "ريال مدريد" خطوة كبيرة نحو استعادة الثقة، خاصة في ظل تراجع النتائج هذا الموسم. أما بالنسبة لكتيبة أنشيلوتي، فيجب على الفريق أن يتجاوز هذه العقبات وأن يظهر الروح القتالية التي جعلته أكثر الأندية تتويجًا بدوري الأبطال. الفوز هنا سيمنح الفريق دفعة معنوية هائلة، وسيضمن لهم مواصلة مشوارهم في البطولة الأهم.إنها مباراة تتجاوز كونها مجرد مباراة في دوري الأبطال. إنها مواجهة بين طموح "مانشستر سيتي" للهيمنة على أوروبا، وعراقة "ريال مدريد" التي لا تزال تسعى للحفاظ على هيبتها. مع غياب بعض الأسماء المؤثرة في "الريال"، وفي ظل عقدة هالاند أمام الفريق الإسباني، ستظل الأنظار مشدودة نحو ملعب الاتحاد. من سيتحمل الضغوط ويكسر التوقعات؟ ستكون هذه المباراة فرصة لتصحيح المسار، والتأكيد على أن دوري أبطال أوروبا لا يعرف المحاباة، بل يعتمد على الشجاعة، القوة، والقدرة على التكيف مع أصعب الظروف.