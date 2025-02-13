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رياضة
ضربة جديدة لآرسنال.. سيخسر خدمات نجمه حتى نهاية الموسم
Lebanon 24
13-02-2025
|
00:30
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تلقى نادي آرسنال ضربة جديدة بتعرض كاي هافيرتس لإصابة قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.
وأصيب اللاعب الألماني في عضلة الفخذ الخلفية، خلال المعسكر التدريبي الذي يخوضه الفريق اللندني حاليا بمدينة دبي، ومن المنتظر أن يخضع للمزيد من الفحوصات بعد عودة الفريق إلى لندن.
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وانضم هافيرتس إلى قائمة مصابي الغانرز التي يترأسها نجم الفريق بوكايو ساكا، إضافة إلى المهاجم الآخر غابرييل جيزوس، ما يعني إكمال الفريق الموسم من دون أي مهاجم صريح. (بي إن سبورتس)
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