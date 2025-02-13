Advertisement

رياضة

ضربة جديدة لآرسنال.. سيخسر خدمات نجمه حتى نهاية الموسم

Lebanon 24
13-02-2025 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1319701-638750227303754601.png
Doc-P-1319701-638750227303754601.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلقى نادي آرسنال ضربة جديدة بتعرض كاي هافيرتس لإصابة قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وأصيب اللاعب الألماني في عضلة الفخذ الخلفية، خلال المعسكر التدريبي الذي يخوضه الفريق اللندني حاليا بمدينة دبي، ومن المنتظر أن يخضع للمزيد من الفحوصات بعد عودة الفريق إلى لندن.
Advertisement

وانضم هافيرتس إلى قائمة مصابي الغانرز التي يترأسها نجم الفريق بوكايو ساكا، إضافة إلى المهاجم الآخر غابرييل جيزوس، ما يعني إكمال الفريق الموسم من دون أي مهاجم صريح. (بي إن سبورتس)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:00 | 2025-02-13
00:00 | 2025-02-13
23:30 | 2025-02-12
23:00 | 2025-02-12
17:36 | 2025-02-12
15:30 | 2025-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24