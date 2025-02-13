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رياضة

لاعب يدخل في حالة "موت دماغي".. ما السر وراء إصابته المروعة؟

Lebanon 24
13-02-2025 | 10:08
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أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم عن توصله إلى اتفاق مع عائلة لاعب فريق بكين غوان، جو جياكسوان، لتسهيل عملية عودته إلى بلاده لتلقي العلاج بعد تعرضه لإصابة خطيرة بالرأس. وكان جياكسوان قد تعرض لإصابة مروعة خلال مباراة ودية في العاصمة الإسبانية مدريد، حين اصطدم بأحد لاعبي فريق آر سي ألكوبينداس.
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وقد تم تشخيص إصابة المدافع الشاب، البالغ من العمر 18 عامًا، على أنها نزيف في الجمجمة، مما أدى إلى دخوله في حالة موت دماغي، وفقًا لما صرح به شقيق اللاعب. وأضاف أن فرص بقائه على قيد الحياة ضئيلة للغاية.

ورغم أن الاتحاد الصيني لكرة القدم لم يكشف عن الجهة المسؤولة عن تحمل التكاليف الطبية للاعب، إلا أنه أكد أن جياكسوان سيحصل على كل الدعم اللازم. وصرح شقيق اللاعب بأن والد جياكسوان رفض تمامًا إجراء عملية تشريح الجثة، وأصر على إعادته إلى الصين لتلقي العلاج هناك.

وكان جياكسوان قد أظهر موهبة كبيرة في كرة القدم، حيث لعب لفريق بكين غوان تحت 19 عامًا، وتم اختياره كأفضل لاعب في دوري الشباب الصيني تحت 17 عامًا في عام 2023، وهو ما منحه فرصة للتدريب مع بايرن ميونخ الألماني في صيف 2023. 

في المقابل، اتهمت عائلة اللاعب ناديه بعدم تغطية نفقات علاجه الطبي، ما أثار استياء كبيرًا في الأوساط الرياضية. (روسيا اليوم)
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