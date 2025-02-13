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رياضة

من اللاعب الأعلى أجرا في العالم لعام 2024؟

Lebanon 24
13-02-2025 | 16:00
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حققت قائمة أفضل 100 رياضي من حيث الأرباح لعام 2024 إيرادات بلغت حوالي 6.2 مليار دولار، بما في ذلك 1.4 مليار دولار من صفقات الرعاية والدعاية، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لشركة الإعلام الرياضية الأميركية "Sportico".
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وشملت القائمة رياضيين من 8 رياضات مختلفة مثل كرة القدم، كرة السلة، التنس، الغولف، والملاكمة، لتبرز استمرار الرياضة العالمية كصناعة مربحة.

تصدّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة بأرباح وصلت إلى 260 مليون دولار، ليحافظ على مكانته كأعلى الرياضيين أجراً. وجاءت هذه الأرقام بفضل راتبه الكبير من نادي النصر السعودي الذي وصل إلى 215 مليون دولار، بالإضافة إلى 45 مليون دولار من إيرادات الرعاية والعقود التجارية.

احتل لاعب كرة السلة الأميركي ستيفن كاري المركز الثاني في القائمة بإيرادات بلغت 153.8 مليون دولار، ليواصل تألقه في دوري NBA.

جاء الملاكم البريطاني تايسون فيوري في المركز الثالث، محققاً دخلاً بلغ 147 مليون دولار، بعد سلسلة من الانتصارات الكبرى في الملاكمة.

للسنة الثانية على التوالي، لم تدخل أي رياضية ضمن قائمة الـ100 الأعلى أجراً، حيث سجلت لاعبة التنس الأميركية كوكو غوف أعلى دخل بين الرياضيات، حيث بلغت إيراداتها 30.4 مليون دولار فقط.

تُظهر هذه الأرقام كيف تظل الرياضة صناعة مربحة، مع استمرار النجوم في تسجيل إنجازات رياضية ومالية غير مسبوقة. (روسيا اليوم)
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