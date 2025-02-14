بايرن ميونخ يحصن نجمه الشاب موسيالا بعقد طويل الأمد

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم تمديد عقد نجمه الشاب جمال موسيالا البالغ 21 عاما حتى 30 حزيران 2030.وانضم جمال موسيالا إلى صفوف فريق بايرن ميونخ في صيف 2019، قادما من فريق تشيلسي الإنجليزي.وأعرب اللاعب الألماني الشاب عن سعادته البالغة، بالتوقيع على عقد جديد مع بايرن ميونخ، الذي وصفه بأحد أكبر أندية العالم.وأضاف: "اتخذت أولى خطوات مسيرتي الاحترافية هنا، وأؤمن بأننا قادرون على حصد ألقاب مهمة في السنوات المقبلة".واختتم موسيالا تصريحاته قائلا: "أشعر بأنني في بيتي، سواء في ميونخ أو النادي، الذي يمتلك قاعدة جماهيرية رائعة، ولدينا الكثير الذي يمكننا تحقيقه معا.. لهذا أشعر بالإثارة حيال المستقبل". (روسيا اليوم)