Advertisement

رياضة

بايرن ميونخ يحصن نجمه الشاب موسيالا بعقد طويل الأمد

Lebanon 24
14-02-2025 | 09:38
A-
A+
Doc-P-1320483-638751481497680130.jpg
Doc-P-1320483-638751481497680130.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم تمديد عقد نجمه الشاب جمال موسيالا البالغ 21 عاما حتى 30 حزيران 2030.

وانضم جمال موسيالا إلى صفوف فريق بايرن ميونخ في صيف 2019، قادما من فريق تشيلسي الإنجليزي.
Advertisement


وأعرب اللاعب الألماني الشاب عن سعادته البالغة، بالتوقيع على عقد جديد مع بايرن ميونخ، الذي وصفه بأحد أكبر أندية العالم.

وأضاف: "اتخذت أولى خطوات مسيرتي الاحترافية هنا، وأؤمن بأننا قادرون على حصد ألقاب مهمة في السنوات المقبلة".

واختتم موسيالا تصريحاته قائلا: "أشعر بأنني في بيتي، سواء في ميونخ أو النادي، الذي يمتلك قاعدة جماهيرية رائعة، ولدينا الكثير الذي يمكننا تحقيقه معا.. لهذا أشعر بالإثارة حيال المستقبل". (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:00 | 2025-02-14
07:58 | 2025-02-14
04:30 | 2025-02-14
02:38 | 2025-02-14
01:05 | 2025-02-14
23:53 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24