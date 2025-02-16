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رياضة
"سقط مصابا".. هالاند يرعب "السيتي" قبل مواجهة "الملكي"
Lebanon 24
16-02-2025
|
00:29
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أثار النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، حالة من القلق لدى جماهير الفريق بعد تعرضه لإصابة في مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنكليزي.
وكان مانشستر سيتي قد حقق فوزًا كبيرًا برباعية نظيفة على نيوكاسل في استاد "الاتحاد" ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث سجل النجم المصري عمر مرموش "هاتريك" وأحرز جيمس ميكاتي الهدف الرابع.
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إلا أن هالاند اضطر للخروج من الملعب في الدقيقة 87 بعد إصابة في الركبة، ليحل محلَّه ماتيوس نونيز.
وفي تصريحاته بعد المباراة، طمأن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الجماهير قائلاً: "عندما سقط هالاند، كان الجميع قلقًا، لكنه غادر مبتسمًا ولم يخبرني الطبيب بأي أخبار سيئة، لذا آمل أن يكون بخير وأن يكون جاهزًا لمواجهة ريال مدريد."
ويستعد مانشستر سيتي لملاقاة ريال مدريد في مباراة إياب الدور الفاصل لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل على ملعب "سانتياو برنابيو"، حيث يتأخر الفريق الإنكليزي بهدف واحد بعد خسارته 3-2 في مباراة الذهاب على أرضه.
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