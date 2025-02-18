16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
-3
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
تأجيل مباراة كانساس سيتي ضد إنتر ميامي
Lebanon 24
18-02-2025
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرر اتحاد كونكاكاف لكرة القدم إعادة جدولة موعد مباراة الذهاب في الدور الأول من كأس أبطال كونكاكاف بين فريقي سبورتينغ كانساس سيتي وضيفه إنتر ميامي، بسبب الظروف الجوية القاسية.
وكانت المباراة مقررة أصلا أن تقام اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير على ملعب "تشيلدرينز ميرسي بارك" في ولاية كانساس الأميركية، لكن تم نقلها إلى يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير، مع إطلاق صافرة بداية اللقاء عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.
Advertisement
وفي بيان رسمي، أكد اتحاد كونكاكاف أن منطقة كانساس سيتي ستواجه طقسا سيئا خلال الـ24 ساعة المقبلة، حيث يتوقع تراكم الثلوج بشكل كبير.
وأشار البيان إلى أن قرار إعادة جدولة موعد المباراة جاء بعد التنسيق الوثيق مع الناديين المشاركين في المواجهة والسلطات المحلية، بهدف ضمان سلامة اللاعبين والجماهير.
وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية قد ذكرت أن نجم فريق إنتر ميامي، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي ، قد يفضل عدم المشاركة في المباراة بسبب البرد القارس الذي من المتوقع أن يضرب المنطقة.
وأكدت الصحيفة أن هذه المباراة قد تكون واحدة من أبرد المباريات في تاريخ كرة القدم الأميركية، مشيرة إلى أنها قد تتخطى حتى درجات الحرارة المسجلة في مباراة كولورادو رابيدز ضد بورتلاند تيمبرز عام 2019، عندما انخفضت درجة الحرارة إلى -7 درجات مئوية. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
الحرارة ستصل إلى صفر.. "تسونامي" ثلجي سيضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
الحرارة ستصل إلى صفر.. "تسونامي" ثلجي سيضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
00:29 | 2025-02-18
18/02/2025 12:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
في منزلها الفخم في بيروت.. جيسيكا عازار عادت إلى لبنان وزينة ابنتها "شاها" حديث الجمهور (صور)
Lebanon 24
في منزلها الفخم في بيروت.. جيسيكا عازار عادت إلى لبنان وزينة ابنتها "شاها" حديث الجمهور (صور)
02:45 | 2025-02-18
18/02/2025 02:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقيفهم.. هذا ما قرره أهالي موقوفي أحداث المطار
Lebanon 24
بعد توقيفهم.. هذا ما قرره أهالي موقوفي أحداث المطار
14:25 | 2025-02-17
17/02/2025 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يشهده لبنان منذ 1992.. هذا ما يجب معرفته عن المنخفض القطبي المقبل
Lebanon 24
لم يشهده لبنان منذ 1992.. هذا ما يجب معرفته عن المنخفض القطبي المقبل
13:45 | 2025-02-17
17/02/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة: فلترقد روحك بسلام
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة: فلترقد روحك بسلام
06:01 | 2025-02-18
18/02/2025 06:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
09:57 | 2025-02-18
نجمة تعلن انفصالها عن خطيبها.. وتدافع عنه!
09:00 | 2025-02-18
بعد ساعات من تحقيق فوز كبير.. وفاة لاعبين من نفس الفريق في وقت واحد
07:08 | 2025-02-18
نادي السفارة الأميركية أطلق فريقه للكرة الطائرة لموسم 2025
07:00 | 2025-02-18
قرار تحكيمي يشعل غضبا في مدريد
05:55 | 2025-02-18
خلال مؤتمر صحافيّ لمدرب كرة قدم.. هزة أرضيّة ضربت بلاده وهكذا كانت ردّة فعله (فيديو)
04:00 | 2025-02-18
عاصفة ثلجية تؤجل أول ظهور لميسي في "كأس الأبطال"
فيديو
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
18/02/2025 19:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
15:11 | 2025-02-15
18/02/2025 19:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
18/02/2025 19:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24