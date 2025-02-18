تأجيل مباراة كانساس سيتي ضد إنتر ميامي

قرر اتحاد كونكاكاف لكرة القدم إعادة جدولة موعد مباراة الذهاب في الدور الأول من كأس أبطال كونكاكاف بين فريقي سبورتينغ كانساس سيتي وضيفه إنتر ميامي، بسبب الظروف الجوية القاسية.

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وكانت المباراة مقررة أصلا أن تقام اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير على ملعب "تشيلدرينز ميرسي بارك" في ولاية كانساس الأميركية، لكن تم نقلها إلى يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير، مع إطلاق صافرة بداية اللقاء عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.وفي بيان رسمي، أكد اتحاد كونكاكاف أن منطقة كانساس سيتي ستواجه طقسا سيئا خلال الـ24 ساعة المقبلة، حيث يتوقع تراكم الثلوج بشكل كبير.وأشار البيان إلى أن قرار إعادة جدولة موعد المباراة جاء بعد التنسيق الوثيق مع الناديين المشاركين في المواجهة والسلطات المحلية، بهدف ضمان سلامة اللاعبين والجماهير.وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية قد ذكرت أن نجم فريق إنتر ميامي، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي ، قد يفضل عدم المشاركة في المباراة بسبب البرد القارس الذي من المتوقع أن يضرب المنطقة.وأكدت الصحيفة أن هذه المباراة قد تكون واحدة من أبرد المباريات في تاريخ كرة القدم الأميركية، مشيرة إلى أنها قد تتخطى حتى درجات الحرارة المسجلة في مباراة كولورادو رابيدز ضد بورتلاند تيمبرز عام 2019، عندما انخفضت درجة الحرارة إلى -7 درجات مئوية. (روسيا اليوم)