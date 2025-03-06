بشق الأنفس.. برشلونة تجاوز عقبة بنفيكا

Advertisement

حقق برشلونة فوزاً صعباً أمام مضيفه بنفيكا 1-صفر اليوم الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وسجل البرازيلي رافينيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61.وأكمل برشلونة المواجهة أمام بنفيكا بنقص عددي منذ الدقيقة 22 بخروج باو كوبارسي، أول بطاقة حمراء في مسيرته الاحترافية، بالبطاقة الحمراء.وأصبح اليافع كوبارسي بعمر 18 عاماً و42 يوما ًأصغر لاعب يتلقى بطاقة حمراء في دوري أبطال أوروبا منذ النيجيري سيليستين بابايارو عام 1994. (بي إن سبورتس)