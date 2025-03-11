"مشاجرة" بين محمد صلاح وأرنولد في تدريبات ليفربول (فيديو)

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ظهر محمد وترينت أرنولد في مشهد يبدو وكأنه اشتباك قبل أن توضح تقارير أنه مزاح وذلك في مران نادي الإنجليزي استعدادا لمباراة في أبطال أوربا.وتداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو من تدريبات أمس الاثنين، ظهر فيه محمد في موقف طريف إذ قام زملاؤه بتقييده ومضايقته بشكل ساخر قبل أن يفكوا وثاقه ليركض خلف ترينت أرنولد في محاولة لضربه وسط ضحكات اللاعبين.ويستعد "الريدز" لاستضافة العملاق الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" في يسعى خلاله الفريق الإنجليزي لتأكيد تفوقه بعد انتصاره ذهابا بنتيجة 1-0 في "حديقة الأمراء".يذكر أن عقدي وأرنولد ينتهيان بنهاية الموسم الجاري مع وحتى الآن لا توجد تأكيدات حول تجديد عقديهما مع "الريدز". (روسيا اليوم)