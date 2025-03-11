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رياضة

"مشاجرة" بين محمد صلاح وأرنولد في تدريبات ليفربول (فيديو)

Lebanon 24
11-03-2025 | 05:16
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ظهر محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد في مشهد يبدو وكأنه اشتباك قبل أن توضح تقارير أنه مزاح وذلك في مران نادي ليفربول الإنجليزي استعدادا لمباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوربا.
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وتداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو من تدريبات ليفربول أمس الاثنين، ظهر فيه محمد صلاح في موقف طريف إذ قام زملاؤه بتقييده ومضايقته بشكل ساخر قبل أن يفكوا وثاقه ليركض خلف ترينت ألكسندر أرنولد في محاولة لضربه وسط ضحكات اللاعبين.


ويستعد "الريدز" لاستضافة العملاق الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" في لقاء يسعى خلاله الفريق الإنجليزي لتأكيد تفوقه بعد انتصاره ذهابا بنتيجة 1-0 في "حديقة الأمراء". 

يذكر أن عقدي صلاح وأرنولد ينتهيان بنهاية الموسم الجاري مع ليفربول وحتى الآن لا توجد تأكيدات حول تجديد عقديهما مع "الريدز". (روسيا اليوم)
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