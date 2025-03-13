بسبب أزمة مباراة الأهلي والزمالك.. توقيف إعلامي شهير (فيديو)

إيهاب الكومي: النية كانت مبيتة لمنح بيراميدز الدوري.. وفي كلام تاني مش هقولوا #صدى_البلد #الماتش #رمضان_نورنا pic.twitter.com/80dRvBzjrV — صدى البلد (@baladtv) March 11, 2025 Advertisement

وأوضحت الإعلاميين في مصر أن قرار الإيقاف جاء التصريحات التي صدرت عن الإعلامي الرياضي إيهاب الكومي والتي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.وأشار بيان الإعلاميين إلى أن القرار جاء بناء على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة والذي رفع تقريرا بالمخالفات وعليه اجتمع مجلس النقابة صباح اليوم الأربعاء، وأجمع على اتخاذ قرار الإيقاف والإحالة للتحقيق.وأهابت الإعلاميين بجميع الإعلاميين الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، مؤكدة أن مرصد النقابة يتابع عن كثب أداء الإعلاميين في كل الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة المرخص بها والعاملة في مصر.وكان إيهاب الكومي قال في برنامجه "الماتش" إن: "مباراة القمة أُلغيت ضغوط من أطراف لها مصلحة في تعطيل الدوري واتحاد الكرة ورابطة الأندية عجزوا عن فرض سلطتهم أمام هذا التدخل السافر" مضيفا: "هناك من يدير اللعبة من خلف الستار والحكام الأجانب كانوا جاهزين لكن تم إجهاض الفكرة عمدا".وفي رد فعل سريع أعلنت إدارة "صدى البلد" إيقاف الكومي عن الظهور لمدة أسبوعين بدءا من اليوم 12 آذار، مع إحالته للتحقيق الداخلي لمخالفته السياسة التحريرية للقناة.وأصدرت القناة بيانا قالت فيه إنها على مسافة واحدة من الأندية والهيئات الرياضية وترفض أي تصريحات تثير الفتنة أو تخرج عن الإطار المهني".