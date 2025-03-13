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رياضة

بسبب أزمة مباراة الأهلي والزمالك.. توقيف إعلامي شهير (فيديو)

Lebanon 24
13-03-2025 | 00:00
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أصدرت نقابة الإعلاميين المصرية قرارا بوقف الإعلامي إيهاب الكومي، مقدم برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد" عن العمل على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها خلال الحلقة الأخيرة.

وأوضحت نقابة الإعلاميين في مصر أن قرار الإيقاف جاء بسبب التصريحات التي صدرت عن الإعلامي الرياضي إيهاب الكومي والتي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وأشار بيان نقابة الإعلاميين إلى أن القرار جاء بناء على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة والذي رفع تقريرا بالمخالفات وعليه اجتمع مجلس النقابة صباح اليوم الأربعاء، وأجمع على اتخاذ قرار الإيقاف والإحالة للتحقيق.

وأهابت نقابة الإعلاميين بجميع الإعلاميين الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، مؤكدة أن مرصد النقابة يتابع عن كثب أداء جميع الإعلاميين في كل الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة المرخص بها والعاملة في مصر.

وكان إيهاب الكومي قال في برنامجه "الماتش" إن: "مباراة القمة أُلغيت بسبب ضغوط من أطراف لها مصلحة في تعطيل الدوري واتحاد الكرة ورابطة الأندية عجزوا عن فرض سلطتهم أمام هذا التدخل السافر" مضيفا: "هناك من يدير اللعبة من خلف الستار والحكام الأجانب كانوا جاهزين لكن تم إجهاض الفكرة عمدا".

وفي رد فعل سريع أعلنت إدارة قناة "صدى البلد" إيقاف الكومي عن الظهور لمدة أسبوعين بدءا من اليوم 12 آذار، مع إحالته للتحقيق الداخلي لمخالفته السياسة التحريرية للقناة.

وأصدرت القناة بيانا قالت فيه إنها على مسافة واحدة من جميع الأندية والهيئات الرياضية وترفض أي تصريحات تثير الفتنة أو تخرج عن الإطار المهني".

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