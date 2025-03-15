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رياضة
"نهاية مأساوية".. العثور على جثة ملاكم في نهر وهذه هويته (صورة)
Lebanon 24
15-03-2025
|
13:37
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عُثر على جثة الملاكم البريطاني
الشاب
جاك آيرز غارقًا في نهر، بعد 12 ساعة من اختفائه، وفقًا لتقارير صحافية بريطانية.
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وشوهد آيرز، البالغ من العمر 22 عامًا، آخر مرة في الساعات الأولى من صباح الثالث من
آذار
، قبل أن يتم العثور على جثته لاحقًا في النهر، حيث أكدت الفحوص
الرسمية
هويته.
وكشف تقرير الطب الشرعي أن الجثة لم تكن تحمل أي إصابات جسدية، فيما تم تحديد الغرق كسبب أولي للوفاة.
وفي بيان مؤثر، أعربت عائلة الضحية عن حزنها العميق، قائلة: "لا توجد كلمات يمكن أن تصف ما نشعر به الآن، كان جاك ابنًا، وحفيدًا، وأخًا، وخالًا، وشخصًا محبوبًا للغاية.
نحن
نعلم أن لا شيء سيعيد جاك، لكننا فقط نريد أن نفهم ما حدث قبل وفاته".
ورغم استبعاد فرضية الجريمة حتى الآن، تواصل الشرطة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة، في انتظار العائلة والمجتمع المحلي لنتائج التحقيق النهائية. (روسيا اليوم)
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