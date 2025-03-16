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فنون ومشاهير

حفلة سرية ومبالغ ضخمة للتستر على الخبر.. فضيحة جديدة تلاحق نيمار! (فيديو)

Lebanon 24
16-03-2025 | 05:34
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اتهامات جديدة تلاحق النجم البرازيلي نيمار متعلقة بخيانته لصديقته برونا بيانكاردي التي تنتظر مولودهما الثاني.

وكشفت تقارير صحفية برازيلية من موقع "metropoles" عن تفاصيل الحفلة السرية التي أقامها اللاعب مؤخرا، بالإضافة إلى مزاعم بدفع مبلغ ضخم للتستر على هذه الفضيحة الكبيرة.

وأقام نيمار حفلة خاصة استمرت يومين في منطقة داخلية بساو باولو، بحضور عدد كبير من النساء وزعمت عارضة أزياء تدعى آني أواودا تعمل أيضا كفتاة ليل أنها كانت من بين المدعوات إلى هذه الحفلة وأنها أقامت علاقة مع نيمار الذي يرتبط بعلاقة مع برونا بيانكاردي الحامل في الوقت الحالي.

وكشفت أواودا أنها تلقت مبلغ 20 ألف ريال برازيلي (نحو 4 آلاف دولار أميركي) لحضور الحفلة التي أقيمت في مزرعة بمنطقة أراكويابا دا سيرا لكن المفاجأة الكبرى كانت في ادعائها بأنها تملك مقطع فيديو يوثق لحظة دخول نيمار إلى غرفة مع عارضتين أخريين.


وزعمت أواودا أنها تلقت مبلغا ضخما قدره 80 ألف ريال برازيلي (نحو 16 ألف دولار أميركي) من والد نيمار شخصيا مقابل عدم نشر هذا الفيديو إلا أن والد نيمار سارع إلى نفي هذه المزاعم بشكل قاطع واصفا إياها بأنها "افتراءات لا أساس لها من الصحة".
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ووفقا للتقارير، الحفل الأخير لنيمار حضره ما لا يقل عن 20 فتاة ليل. (روسيا اليوم)
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