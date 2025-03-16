حفلة سرية ومبالغ ضخمة للتستر على الخبر.. فضيحة جديدة تلاحق نيمار! (فيديو)

🚨🚨🚨🚨



• خيانة "نيمار" لزوجته من جديد و هذا سبب غضبه في مباراة الأمس حيث انتشر الفيديو قبل المباراة و بعدها قامت حبيبته بإلغاء متابعة فريقه الهلال ونشر ستوري بالانستغرام بأنها عن كل شئ 😰



• نيمار سبق وان نشر بوست بأنه دائم كثير الاخطاء ويطلب منها العفو وعدم تكرار ذلك… pic.twitter.com/t0HYyrjcoL — بدر ★ (@iiiib9) September 19, 2023 Advertisement

اتهامات جديدة تلاحق النجم البرازيلي نيمار متعلقة بخيانته لصديقته برونا بيانكاردي التي تنتظر مولودهما الثاني.وكشفت تقارير صحفية برازيلية من موقع "metropoles" عن تفاصيل الحفلة السرية التي أقامها اللاعب مؤخرا، بالإضافة إلى مزاعم بدفع مبلغ ضخم للتستر على هذه الفضيحة الكبيرة.وأقام نيمار حفلة خاصة استمرت يومين في منطقة داخلية بساو باولو، عدد كبير من النساء وزعمت عارضة أزياء تدعى آني أواودا تعمل أيضا كفتاة ليل أنها كانت من بين المدعوات إلى هذه الحفلة وأنها أقامت علاقة مع نيمار الذي يرتبط بعلاقة مع برونا بيانكاردي الحامل في الوقت .وكشفت أواودا أنها تلقت مبلغ 20 ألف ريال برازيلي (نحو 4 آلاف أميركي) لحضور الحفلة التي أقيمت في مزرعة بمنطقة أراكويابا دا سيرا لكن المفاجأة الكبرى كانت في ادعائها بأنها تملك مقطع فيديو يوثق لحظة دخول نيمار إلى غرفة مع عارضتين أخريين.وزعمت أواودا أنها تلقت مبلغا ضخما قدره 80 ألف ريال برازيلي (نحو 16 ألف أميركي) من والد نيمار شخصيا عدم نشر هذا الفيديو إلا أن والد نيمار سارع إلى نفي هذه المزاعم بشكل قاطع واصفا إياها بأنها "افتراءات أساس لها من الصحة".ووفقا للتقارير، الحفل الأخير لنيمار حضره ما يقل عن 20 ليل. (روسيا اليوم)