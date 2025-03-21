على أرضية ملعب سان سيرو.. ألمانيا تتخطى إيطاليا

Advertisement

فاز المنتخب الألماني على مضيفه المنتخب 2-1 اليوم الخميس في ذهاب ربع نهائي مسابقة الأمم الأوروبية.وعلى أرضية ملعب سان سيرو الشهير، افتتح المنتخب التسجيل بواسطة ساندرو تونالي في الدقيقة التاسعة ثم أدرك تيم كلينيست التعادل للضيوف في الدقيقة 49.وبعد ذلك منح ليون غوريتسكا الفوز لمنتخب الماكينات بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 76. (بي إن سبورتس)