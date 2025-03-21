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رياضة

على أرضية ملعب سان سيرو.. ألمانيا تتخطى إيطاليا

Lebanon 24
21-03-2025 | 02:00
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فاز المنتخب الألماني على مضيفه المنتخب الإيطالي 2-1 اليوم الخميس في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية.
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وعلى أرضية ملعب سان سيرو الشهير، افتتح المنتخب الإيطالي التسجيل بواسطة ساندرو تونالي في الدقيقة التاسعة ثم أدرك تيم كلينيست التعادل للضيوف في الدقيقة 49.

وبعد ذلك منح ليون غوريتسكا الفوز لمنتخب الماكينات بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 76. (بي إن سبورتس)
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