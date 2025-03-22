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رياضة

لويس سكيلي يسجل هدفا تاريخيا خلال مواجهة إنكترا ضد ألبانيا

Lebanon 24
22-03-2025 | 04:00
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ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الحادية عشرة، تمكن منتخب إنكلترا من افتتاح مشواره بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، أمس الجمعة، بالفوز على ضيفه ألبانيا (2-0).
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وجاءت ثنائية المنتخب الإنكليزي في الدقيقتين (20 و77) عن طريق لويس سكيلي وهاري كين، ليتصدر المنتخب الإنكليزي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما تذيلت ألبانيا الترتيب بلا نقاط.

وذكرت شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم أن لويس سكيلي، الظهير الأيسر لنادي أرسنال، دخل تاريخ المنتخب الإنكليزي من أوسع الأبواب.

وقالت الشبكة إن لويس سكيلي، البالغ من العمر 18 عاما و176 يوما، أصبح أصغر لاعب في التاريخ يسجل في أول مباراة له مع منتخب إنكلترا الأول، متجاوزا رقم ماركوس راشفورد الذي سجل في عمر 18 عاما و209 أيام ضد أستراليا في أيار 2016.(روسيا اليوم)
 
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