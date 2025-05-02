ضربة موجعة لباريس سان جيرمان قبل لقاء أرسنال!

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أصيب هداف فريق . لاصابة في ركبته.وأكد أن تعرض لتمزق في أوتار الركبة خلال مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال ضد الثلاثاء الماضي، التي أقيمت على ملعب " " في وانتهت بفوز بهدف نظيف من توقيع ديمبيلي.وأوضح سان جيرمان في بيان: "لكن وضع ديمبيلي يتحسن. سيتم تقديم تحديث إضافي في الوقت المناسب".ومن جانبه، قال ، مدرب سان جيرمان، إنه من المؤكد غياب ديمبيلي عن مواجهة ، غدا السبت، بالدوري الفرنسي.في الوقت نفسه، قال إنريكي، إن هناك شعور بـ"شيء مميز" في النادي حيث أن فريقه، الذي ضمن التتويج بلقب الدوري الفرنسي لهذا الموسم، يسعى للتتويج بلقبين آخرين.