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رياضة
ضربة موجعة لباريس سان جيرمان قبل لقاء أرسنال!
Lebanon 24
02-05-2025
|
23:00
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أصيب هداف فريق
باريس سان جيرمان الفرنسي
لكرة القدم
عثمان ديمبيلي
. لاصابة في ركبته.
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وأكد
سان جيرمان
أن
ديمبيلي
تعرض لتمزق في أوتار الركبة خلال مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال
أوروبا
ضد
أرسنال
الثلاثاء الماضي، التي أقيمت على ملعب "
الإمارات
" في
لندن
وانتهت بفوز
الفريق الباريسي
بهدف نظيف من توقيع ديمبيلي.
وأوضح سان جيرمان في بيان: "لكن وضع ديمبيلي يتحسن. سيتم تقديم تحديث إضافي في الوقت المناسب".
ومن جانبه، قال
لويس إنريكي
، مدرب سان جيرمان، إنه من المؤكد غياب ديمبيلي عن مواجهة
ستراسبورغ
، غدا السبت، بالدوري الفرنسي.
في الوقت نفسه، قال إنريكي، إن هناك شعور بـ"شيء مميز" في النادي حيث أن فريقه، الذي ضمن التتويج بلقب الدوري الفرنسي لهذا الموسم، يسعى للتتويج بلقبين آخرين.
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