سان جرمان يجدّد فوزه على أرسنال

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جدّد الفرنسي فوزه على ضيفه الإنكليزي عندما تغلب عليه 2-1، الأربعاء، في إياب نصف نهائي ، وبلغ المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه ضاربا موعدا مع في .وتقدّم سان جرمان الذي فاز 1-0 ذهاباً، بهدفي الإسباني فابيان (27) والمغربي (72)، وأهدر له فيتينيا ركلة جزاء (69)، فيما اكتفى أرسنال بهدف (76).وسيلعب باريس سان جرمان ضد إنتر ميلانو الذي تأهّل بدوره على حساب بعد مواجهة مثيرة انتهت بالتعادل 3-3 ذهاباً في كتالونيا، والفوز 4-3 إياباً على ملعبه في سان للوقت الإضافي مساء الثلاثاء.