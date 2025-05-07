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رياضة
سان جرمان يجدّد فوزه على أرسنال
Lebanon 24
07-05-2025
|
17:53
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جدّد
باريس
سان جرمان
الفرنسي فوزه على ضيفه
أرسنال
الإنكليزي عندما تغلب عليه 2-1، الأربعاء، في إياب نصف نهائي
دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم
، وبلغ المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه ضاربا موعدا مع
إنتر
ميلانو
الإيطالي
في
ميونيخ
.
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وتقدّم سان جرمان الذي فاز 1-0 ذهاباً، بهدفي الإسباني فابيان
رويس
(27) والمغربي
أشرف حكيمي
(72)، وأهدر له
البرتغالي
فيتينيا ركلة جزاء (69)، فيما اكتفى أرسنال بهدف
بوكايو ساكا
(76).
وسيلعب باريس سان جرمان ضد إنتر ميلانو الذي تأهّل بدوره على حساب
برشلونة الإسباني
بعد مواجهة مثيرة انتهت بالتعادل 3-3 ذهاباً في كتالونيا، والفوز 4-3 إياباً على ملعبه في سان
سيرو
بعد التمديد
للوقت الإضافي مساء الثلاثاء.
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