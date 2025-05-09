في هذه الدولة.. نجاة لاعبين من محاولة اعتداء مسلح!

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أعلن أن عدداً من لاعبيه تعرّضوا لهجوم مسلح خلال عودتهم إلى منازلهم في مدينة ريو دي جانيرو، عقب تعادل فريقهم مع سنترال كوردوبا الأرجنتيني (1-1) ضمن منافسات كوبا ليبرتادوريس.وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن الهجوم لم يسفر عن إصابات، رغم أن السيارة المصفحة التي كانت تقل حارس المرمى الأرجنتيني أوغوستين روسي تعرّضت لأربع طلقات نارية. وأكدت الصحف المحلية، ومنها "أوليه"، أن الهجوم جاء بدافع السرقة.بدورها، أعلنت الشرطة العسكرية في ريو دي جانيرو أنها بدأت عمليات تفتيش في المنطقة، كما رافقت اللاعبين إلى مركز الشرطة لأخذ إفاداتهم.ويُعد من أبرز المرشحين للفوز بلقب البطولة هذا الموسم، ويحتل المركز الثالث في مجموعته بـ5 نقاط، خلف ليغا دي كيتو وسنترال كوردوبا (8 نقاط لكل منهما).