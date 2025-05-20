وكيل كلوب ردّاً على تقارير "تدريب روما": كلام فارغ

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وأكد كوسيكي في تصريح لصحيفة " " ، أن "التعليق على مثل هذه الشائعات أصبح مملا". سخر وكيل أعمال المدرب ، من التكهنات التي تحدثت عن تولي موكله تدريب فريق ، واصفا الأنباء بـ"الكلام الفارغ".وأكد كوسيكي في تصريح لصحيفة " " ، أن "التعليق على مثل هذه الشائعات أصبح مملا".



وكانت صحيفة "لا ستامبا" قد أفادت في تقرير لها أن كلوب أجرى مكالمة هاتفية مع الأميركي مالك ، في وقت متأخر من مساء الأحد، ووافق على تولي تدريب فريق "الذئاب". (سكاي نيوز)