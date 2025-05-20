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رياضة

وكيل كلوب ردّاً على تقارير "تدريب روما": كلام فارغ

Lebanon 24
20-05-2025 | 08:28
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سخر مارك كوسيكي وكيل أعمال المدرب الألماني يورغن كلوب، من التكهنات التي تحدثت عن تولي موكله تدريب فريق روما الإيطالي، واصفا الأنباء بـ"الكلام الفارغ".
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وأكد كوسيكي في تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية، أن "التعليق على مثل هذه الشائعات أصبح مملا".

وكانت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية قد أفادت في تقرير لها أن كلوب أجرى مكالمة هاتفية مع الأميركي دان فريدكين مالك نادي روما، في وقت متأخر من مساء الأحد، ووافق على تولي تدريب فريق "الذئاب". (سكاي نيوز)
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