Advertisement

رياضة

وداعًا أليكس فوستر... بايلور تنعى نجمها الشاب بعد وفاة مفاجئة

Lebanon 24
29-05-2025 | 04:09
A-
A+
Doc-P-1367477-638841140081738152.png
Doc-P-1367477-638841140081738152.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خبر مفجع هزّ الأوساط الرياضية والجامعية، أعلنت جامعة بايلور في بيان رسمي يوم الأربعاء 28 أيار، عن الوفاة المفاجئة للاعب كرة القدم الشاب أليكس فوستر عن عمر يناهز 18 عامًا، وذلك أثناء وجوده في منزله بولاية ميسيسيبي، دون الكشف عن سبب الوفاة حتى الآن.
Advertisement

وقال المدرب الرئيسي ديف أراندا والمدير الرياضي ماك رودس في بيان مشترك: "نشعر بحزن عميق بسبب الخسارة غير المتوقعة لأليكس، زميل محبوب وصديق وفيّ، وجزء عزيز من عائلة بايلور. ستبقى ذكراه خالدة في قلوبنا وفي هذا البرنامج."

كان فوستر أحد أبرز اللاعبين المتوقعين في فريق بايلور، حيث اعتُبر أعلى لاعب تقييمًا ضمن دفعة 2024، وبدأ موسمه الأول بصفة "ريد شيرت" بعد مسيرة لامعة في مدرسة سانت جوزيف الثانوية في جرينفيل، ميسيسيبي.

ورغم صغر سنه، ترك فوستر انطباعًا إنسانيًا عميقًا في محيطه، وشارك الصيف الماضي في معسكر لمهارات الرياضيات للأطفال، حيث انتشرت له صورة مؤثرة وهو يحتضن أحد المشاركين الصغار. (people)
مواضيع ذات صلة
خبر محزن.. وفاة جان مارش نجمة Doctor Who
lebanon 24
29/05/2025 12:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرضه لسكتة قلبية وتنفسية مفاجئة.. وفاة المغني الشهير عن 31 عامًا!
lebanon 24
29/05/2025 12:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
سقط على المسرح.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لأزمة قلبية مُفاجئة أثناء حفله (فيديو)
lebanon 24
29/05/2025 12:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"إنا لله وإنا إليه راجعون".. وفاة نجمة عربية بعد مُعاناة مع السرطان وهذه أبرز أعمالها (صورة)
lebanon 24
29/05/2025 12:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2025-05-29
03:30 | 2025-05-29
03:28 | 2025-05-29
03:22 | 2025-05-29
02:16 | 2025-05-29
01:29 | 2025-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24