وداعًا أليكس فوستر... بايلور تنعى نجمها الشاب بعد وفاة مفاجئة

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في خبر مفجع هزّ الأوساط الرياضية والجامعية، أعلنت في بيان رسمي يوم الأربعاء 28 أيار، عن الوفاة المفاجئة للاعب الشاب أليكس عن عمر يناهز 18 عامًا، وذلك أثناء وجوده في منزله بولاية ميسيسيبي، دون سبب الوفاة حتى الآن.وقال المدرب ديف أراندا والمدير الرياضي ماك رودس في بيان مشترك: "نشعر بحزن عميق بسبب الخسارة غير المتوقعة لأليكس، زميل محبوب وصديق وفيّ، وجزء عزيز من عائلة بايلور. ستبقى ذكراه خالدة في قلوبنا وفي هذا البرنامج."كان فوستر أحد أبرز اللاعبين المتوقعين في فريق بايلور، حيث اعتُبر أعلى لاعب تقييمًا ضمن دفعة 2024، وبدأ موسمه الأول بصفة "ريد شيرت" بعد مسيرة لامعة في مدرسة الثانوية في ، ميسيسيبي.ورغم صغر سنه، ترك فوستر انطباعًا إنسانيًا عميقًا في محيطه، وشارك الصيف الماضي في معسكر لمهارات الرياضيات للأطفال، حيث انتشرت له صورة مؤثرة وهو يحتضن أحد المشاركين الصغار. (people)