لأول مرة في تاريخه... فريق مصري يتوّج بكأس دوري أبطال إفريقيا

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فاز "بيراميدز" المصري ببطولة أبطال إفريقيا ، بعد ان هزم " " الجنوب إفريقي 2- 1 في إياب نهائي البطولة الذي أقيم على في .وسجّل الهدف الاول لبيراميدز في الدقيقة 23 ثم أضاف الهدف الثاني بضربة رأسية رائعة في الدقيقة 56.وفي الدقيقة 75، قلص إيكرام راينيرز، النتيجة لصالح الفريق الجنوب إفريقي بعد استغلال كرة مرتدة من دفاع بيراميدز.وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الأسبوع الماضي انتهت بالتعادل 1-1، ليفوز بيراميدز بمجموع المباراتين 3-2 ويتوج نفسه بطلا جديدا للقارة السمراء للمرة الأولى في تاريخه.وبات بيراميدز رابع فريق يتوج بالبطولة القارية على مر التاريخ، بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي.