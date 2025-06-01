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رياضة
لأول مرة في تاريخه... فريق مصري يتوّج بكأس دوري أبطال إفريقيا
Lebanon 24
01-06-2025
|
15:38
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فاز "بيراميدز" المصري ببطولة
دوري
أبطال إفريقيا
لكرة القدم
، بعد ان هزم "
صن داونز
" الجنوب إفريقي 2- 1 في إياب نهائي البطولة الذي أقيم على
ملعب الدفاع الجوي
في
القاهرة
يوم الأحد
.
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وسجّل
فيستون ماييلي
الهدف الاول لبيراميدز في الدقيقة 23 ثم أضاف
أحمد سامي
الهدف الثاني بضربة رأسية رائعة في الدقيقة 56.
وفي الدقيقة 75، قلص إيكرام راينيرز، النتيجة لصالح الفريق الجنوب إفريقي بعد استغلال كرة مرتدة من دفاع بيراميدز.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في
بريتوريا
الأسبوع الماضي انتهت بالتعادل 1-1، ليفوز بيراميدز بمجموع المباراتين 3-2 ويتوج نفسه بطلا جديدا للقارة السمراء للمرة الأولى في تاريخه.
وبات بيراميدز رابع فريق
مصري
يتوج بالبطولة القارية على مر التاريخ، بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي.
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