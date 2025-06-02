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رياضة
أتشيربي يفتح النار على منتخب إيطاليا
Lebanon 24
02-06-2025
|
09:48
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كشف المدافع المخضرم فرانتشيسكو أتشيربي سبب رفضه الانضمام إلى المنتخب
الإيطالي
لمباراتيه ضد
النرويج
ومولدافيا في تصفيات مونديال 2026، وقال "لست جزءا من مشروع الجهاز الفني لأبطال العالم أربع مرات"
.
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وأكد أتشيربي أن قراره ليس مرتبطا بالهزيمة التاريخية التي تلقاها
إنتر
في ميونخ، بل بأنه ليس على اتفاق مع المدرب سباليتي، متحدثا عن قلة الاحترام تجاهه من أولئك الذين يقودون المجموعة، أي المنتخب.
وألمح أتشيربي إلى أن سباليتي رفض في بادئ الأمر استدعاءه إلى التشكيلة لكن المحيطين به في
اللجنة الفنية
أقنعوه بذلك، مضيفا في منشور مطول على "إنستغرام": بعد تفكير عميق، أبلغتُ الجهاز الفني أني لن أقبل دعوة الانضمام إلى
المنتخب الوطني
. لم اتخذ هذا القرار باستخفاف، لأن ارتداء قميص "
أتزوري
" كان دائما شرفا ومصدر فخر لي.
وتابع: مع ذلك، في ضوء الأحداث الأخيرة، فإن الظروف لا تسمح بمواصلة هذه الرحلة في الوقت الحالي. لا أبحث عن أعذار أو مجاملات، بل أطالب بالاحترام. وإذا كان هذا الاحترام غائبا من قِبل من ينبغي أن يقودوا المجموعة، فأنا أفضل التنحي جانبا.
وشدد: لست ممن يتمسكون بالدعوة إلى المنتخب. لطالما بذلت قصارى جهدي، لكني لن أبقى حيث غير مرغوب بي. من الواضح أني لست جزءا من مشروع الجهاز الفني. هذا قراري، وكما قلت هذا الصباح للجهاز الفني، إنه ليس قرارا نهائيا، ولا نابعا من غضب، ولا من الإحباط بعد خسارة نهائي
دوري أبطال أوروبا
. إنها حاجة للمراجعة. أتمنى التوفيق للمنتخب الوطني، ومثل زملائي في الفريق، سأواصل تشجيعهم بنفس التفاني الذي لطالما أظهرته على أرض الملعب. (العربية)
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