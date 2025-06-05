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رياضة

رسميّاً... "الهلال" السعوديّ يتعاقد مع إنزاغي

Lebanon 24
05-06-2025 | 07:13
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أعلن نادي الهلال السعوديّ، عن تعاقده رسميّاً مع المدرب الإيطالي سيميوني إنزاغي، خلفاً للبرتغالي جورجي جيسوس.
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وكان فريق "إنتر ميلان" الإيطاليّ كشف قبل يومين، عن رحيل إنزاغي، بعد ثلاثة أيّام من الخسارة القاسية 5-0 أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا. (العربية)
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