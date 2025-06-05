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رياضة
رسميّاً... "الهلال" السعوديّ يتعاقد مع إنزاغي
Lebanon 24
05-06-2025
|
07:13
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أعلن
نادي الهلال
السعوديّ، عن تعاقده رسميّاً مع المدرب
الإيطالي
سيميوني إنزاغي، خلفاً للبرتغالي جورجي جيسوس.
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وكان فريق "
إنتر
ميلان
" الإيطاليّ كشف قبل يومين، عن رحيل إنزاغي، بعد ثلاثة أيّام من الخسارة القاسية 5-0 أمام
باريس سان جيرمان
في نهائي
دوري أبطال أوروبا
. (العربية)
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