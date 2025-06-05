رسميّاً... "الهلال" السعوديّ يتعاقد مع إنزاغي

أعلن السعوديّ، عن تعاقده رسميّاً مع المدرب سيميوني إنزاغي، خلفاً للبرتغالي جورجي جيسوس.

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وكان فريق " " الإيطاليّ كشف قبل يومين، عن رحيل إنزاغي، بعد ثلاثة أيّام من الخسارة القاسية 5-0 أمام في نهائي . (العربية)